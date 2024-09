"Jak po wybuchu bomby". Dramatyczna sytuacja na Dolnym Śląsku

– Największe wzrosty poziomu wody notujemy w Głogowie oraz Nowej Soli. W pierwszej miejscowości maksymalny poziom wynosi 710 cm, co jest wzrostem około metra, z kolei w drugiej w poniedziałek dojdzie do wzrostu o 180 cm od stanu obecnego – przekazał dyrektor IMGW Robert Czerniawski, określając ten stan jako "niepokojący".

Gancarz: Wszystkie ręce na pokład

W sobotę rano fala wezbraniowa dotarła do Ścinawy, według prognoz utrzyma się do nocy z niedzieli na poniedziałek. Z kolei w gminach, gdzie wody opada, trwają prace, związane z usuwaniem jej skutków. – Mam nadzieję, że najgorsze już za nami, ale przed nami ogrom pracy związanej z odbudową dolnośląskich miast, gmin, całej zniszczonej infrastruktury. Teraz wszystkie ręce na pokład, pracują ochotnicy, strażacy, żołnierze, nawet myśliwi, gromadzimy pomoc humanitarną, otwieramy kolejne huby humanitarne, robimy co możemy. Dzisiaj najbardziej pomocy potrzebują Stronie Śląskie, Lądek Zdrój i gmina wiejska Kłodzko – relacjonuje w rozmowie z Interią marszałek Gancarz.

– Gromadzimy pompy, agregaty, osuszacze i cały sprzęt niezbędny do usuwania szlamu i błota. Oprócz tego uzupełniane są też produkty pierwszej potrzeby – wylicza.

Samorządowiec zaznacza, że skala zniszczeń jest szokująca. – Nie dziwię się reakcjom włodarzy miast i gmin, którzy są w ciężkim szoku, bo skala zniszczeń ich przygniotła. Trudno to zrozumieć, jak się tego wszystkiego na własne oczy nie zobaczyło – mówi.

Dodaje, że jest ogromnie wdzięczny za to, jaką pomoc niesie wojsko, strażacy, którzy mocno angażują się w to, by pomóc najbardziej poszkodowanym miastom i gminom wrócić do względnej normalności. – Mamy deklaracje, że zostaną tu tak długo, jak będzie trzeba – wskazuje marszałek.

