Jakubiak: Rozważam start w wyborach prezydenckich

DoRzeczy.pl: Podobno rozważa pan start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich w Polsce. Czy to prawda?

Marek Jakubiak: Tak, rozważam. Oczywiście, jest to sytuacja bardzo złożona. Potrzebuję po prostu mieć pełną świadomość, że mam wsparcie społeczne w tym zakresie. Jeżeli to będzie wsparcie wystarczające, to nie uchylam się od takiej odpowiedzialności.

W razie ewentualnego startu wystartuje pan jako Marek Jakubiak, czy może zamierza pan powalczyć o poparcie Prawa i Sprawiedliwości lub innych komitetów?

Wybory prezydenckie to takie wybory, w których cała Polska jest jednomandatowym okręgiem wyborczym. Startuje się pod własnym imieniem i nazwiskiem, z poparciem komitetów wyborczych. Z pewnością otrzymam poparcie pewnych komitetów i liczę, że będzie ich jak najwięcej. Chciałbym być przedstawicielem większości prawej strony.

Może to pan jest tym idealnym kandydatem, którego szuka prezes PiS? Nie jest pan "młody", ale doświadczony, posiada pan żonę, dzieci…

Nie wszyscy jeszcze sobie z tego zdają sprawę, że jestem idealnym kandydatem.

Dlaczego przyszłoroczne wybory są tak ważne?

Jeśli stracimy Pałac Prezydencki, stracimy Polskę. Ona przepadnie w czeluściach Unii Europejskiej, w odmęcie jej mętnej wody. Polska zawieruszy się, a Polacy nawet tego nie zauważą. Natomiast, jeśli Polska będzie miała silnego prezydenta, dla którego najważniejsza jest właśnie Polska, a nie UE, to mamy szansę przetrwać.

Czytaj też:

Trump napisał o Dudzie. "Mój wielki przyjaciel"Czytaj też:

Siemoniak: Jutro rząd przyjmie projekt ustawy o specjalnych działaniach w związku z powodzią