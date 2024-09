Trump napisał o Dudzie. "Mój wielki przyjaciel"

W ostatnią niedzielę Donald Trump i Andrzej Duda mieli wspólnie odwiedzić Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Pensylwanii. Świątynia jest nazywana Amerykańską Częstochową. Ze względów bezpieczeństwa do tego jednak nie doszło. W ostatnim czasie na życie Trumpa był przeprowadzony już drugi nieudany zamach, w związku z czym kandydat Republikanów zwiększył środki ostrożności.

Trump: To mój wielki przyjaciel

Były prezydent USA zamieścił jedna wpis na portalu Truth, w którym nawiązał do wizyty prezydenta Dudy w USA. "To wspaniały dzień dla naszej niesamowitej polsko-amerykańskiej społeczności. Mój wielki przyjaciel, Prezydent RP Andrzej Duda, jest w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown w Pensylwanii, aby uczcić i upamiętnić odważnych bohaterów, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej." – napisał Trump.

Były prezydent USA podkreślił, że to właśnie "niesamowity przykład polskich bohaterów na przestrzeni dziejów" był inspiracją dla końcowych słów jego przemówienia wygłoszonego "do odważnych Polaków" 6 lipca 2017 roku: "Walczmy więc wszyscy razem jak Polacy – dla rodziny, dla wolności, dla kraju i dla Boga".

Prezydent patrzy uważnie na USA

Prezydent Andrzej Duda ma rozważać dwa scenariusze dot. ostatniego roku prezydentury. Wszystko zależy od wyniku wyborów w USA. – Jeśli wygra Trump, to Andrzej będzie w topie jego najważniejszych przyjaciół na świecie, a to będzie też waluta w polskiej polityce – mówi "Newsweekowi" informator z Pałacu Prezydenckiego.

"Jeśli wygrywa Trump, wtedy Andrzej Duda będzie jeździł po świecie i spróbuje ściągnąć Trumpa do Polski. A jeśli Harris wygra, to Duda będzie jeździł po powiatach, co mu w kampanii i w czasie prezydentury najlepiej wychodziło" – czytamy.



W przypadku zwycięstwa Harris prezydent ma z kolei skupić się na kraju i ruszyć w objazd po polskich powiatach.

Czytaj też:

Ławrow tłumaczy wypowiedź Putina o Kamali Harris. "Żartował"Czytaj też:

Harris o poparciu Taylor Swift: Szanuję jej odwagę