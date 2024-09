"Tego nie przykryje medialne show". Zandberg wprost o reakcji państwa na powódź

Lider partii Razem był w środę gościem programu "Graffiti" na antenie Polsat News. Jednym z tematów rozmowy była reakcja państwa na powódź. Tu polityk podzielił się gorzkimi refleksjami. Przyznał bowiem, że były miejsca, gdzie państwo nie zdało egzaminu, bo go po prostu nie było.

Państwo zawiodło ws. powodzi? Zandberg: To coś, o czym musimy zacząć poważnie rozmawiać

– Moim zdaniem to jest coś, o czym musimy zacząć poważnie rozmawiać i tego nie przykryją żadne medialne show, żadne wielogodzinne sztaby przed kamerami – podkreślił.

Zandberg wskazywał, że w pierwszych godzinach tragedii były miejsca, gdzie państwo się spóźniło. – Nie da się tego załatwić taką opowieścią, że car nakrzyczy na złego bojara i powie, że to tam na dole ten głupek jest winien. Mamy problem systemowy ewidentnie, to znaczy coś bardzo mocno nie zadziałało z tym, jak działa w Polsce system zarządzania kryzysowego – ocenił.

Jak tłumaczył, informacje nie docierały do mieszkańców zagrożonych terenów na czas. Jednak, wskazywał, zanim doszło do tragedii płynęły do nich uspokajające komunikaty.

– Uważali, że jeżeli słyszą takie zdania, że nie jest tak, że znajdujemy się w sytuacji poważnego kryzysu, to znaczy, że tak po prostu jest, skoro nie dostają innych komunikatów lokalnie – kontynuował Zandberg, zwracając uwagę, że wiele osób uciekało przed powodzią dosłownie w ostatniej chwili.

"To nie zadziałało dobrze w pierwszej fali kryzysu"

Polityk przyznał, że dotarły do niego sygnały, że w niektórych miejscach po przyjściu wielkiej wody nie było ani wojska ani żadnych instytucji.

– Były miejsca, gdzie został tylko OSP i nie było narzędzi, aby działać. Nie było też planów działania, nie było odpowiedniej ilości piasku, nie było koordynacji zasobów. To nie zadziałało dobrze w pierwszej fali kryzysu – wymieniał, podkreślając że efektem tego była sytuacja, w której mieszkańcy się zbierali i nie mieli czym pracować.

Czytaj też:

Dymisja nieuchronna? "To nie do zatrzymania przez Hołownię"Czytaj też:

"Polskiego państwa nie było". Mocny tekst Onetu o powodziCzytaj też:

Kulisy powrotu Kierwińskiego do rządu. Nie chodzi tylko o powódźCzytaj też:

Kto odpowiada za powódź? Tusk zlecił przygotowanie "mapy partactwa"