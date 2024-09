Semka: "Wyborcza" stosuje podłą manipulację językową. Nie wolno się godzić

"«Wyborcza» piórem jej eksperta Andrzeja Machowskiego zaczyna stosować podłą manipulację językowa. Używa zamiast określenia koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy – zbiorczego terminu "demokraci", podczas gdy w stosunku do Pis i Konfederacji stosuje jedynie zbiorcze pojęcie «prawica»" – czytamy na jego profilu na platformie X.

"Ma to sugerować podprogowo, że obecny spór polityczny w Polsce to starcie sił demokratycznych z siłami niedemokratycznymi. Podobny zabieg semantyczny stosowany był w latach 1945-1947 w walce komunistów z PPR i ich satelitów jako «obozu demokracji" przeciw PSL Mikołajczyka" – napisał publicysta "Do Rzeczy"

"Demokraci" i "prawica". Semka: Nie wolno się godzić na takie manipulacje

"Tymczasem trzeba podkreślać, że Pis i Konfederacja to takie same partie demokratyczne jak KO, TD i Lewica. Nie wolno godzić się na takie manipulacje słowne gdyż maskują one chęć trwałego zawłaszczenia przez koalicję Tuska prawa do reprezentowania na wyłączność statusu gwaranta ładu demokratycznego" – podkreślił Piotr Semka.

Żadna z polskich formacji politycznych nie szczędzi przeciwnikom epitetów. Przypomnijmy jednak, że na przestrzeni lat w lewicowo-liberalnych mediach pojawiały się rozmaite sformułowania i tezy mające piętnować ugrupowania klasyfikowane jako konserwatywne za ich rzekomy antydemokratyzm, ale przekaz formułowano także poprzez odpowiednie nazewnictwo ugrupowań przedstawianych jako bardziej liberalne. I tak przykładowo za rządów PiS oraz w ostatniej kampanii wyborczej Koalicja Obywatelska, Lewica oraz Trzecia Droga konsekwentnie były określane jako "opozycja demokratyczna", co stanowiło jasny sygnał dla odbiorców, że opozycję niedemokratyczną stanowi Konfederacja.

