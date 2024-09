Przydacz: Należy przywrócić na stanowisko prawidłowego prokuratora krajowego

DoRzeczy.pl: Sąd Najwyższy orzekł, że Dariusz Barski został powołany na stanowisko prokuratora krajowego prawidłowo. Jak pan ocenia tę decyzję?

Marcin Przydacz: Izba Karna Sądu Najwyższego orzekła to, co było oczywiste dla wszystkich rzetelnych prawników od samego początku. Próby zastosowania oryginalnej interpretacji przepisów przez Adama Bodnara, a tak naprawdę naginania czy łamania wprost prawa na potrzeby polityczne, okazały się zupełnie nieskuteczne, a dodatkowo pogłębiają i tworzą wielki chaos w sensie prawnym w funkcjonowaniu prokuratury. Od początku wskazywaliśmy, że wszystkie działania prokuratury bodnarowskiej po tej decyzji mogą być podważane w procesach sądowych. Zatem czeka nas gigantyczny chaos. Prezydent RP od początku miał rację wskazując na złamanie przepisów przez prokuratora generalnego Adama Bodnara. Podobnie wskazywali na to inni politycy oraz eksperci. Konsekwencje będą daleko idące. Nie tylko polityczne, ale i prawne.

Czy może być tak, że obrońcy wielu przestępców będą wskazywać na wadliwą obsadę w prokuraturach?

Każdy adwokat i obrońca zapewne będzie korzystał z tej sytuacji. Zadaniem obrońcy jest próba obrony klienta. To, co zafundował polskiemu wymiarowi sprawiedliwości Adam Bodnar, ale tak naprawdę Donald Tusk, poprzez swoje działania, niezgodne z prawem, to gigantyczny chaos. Może to spowodować, że przestępcy którzy powinni zostać osądzeni i osadzeni w kryminale, pozostaną na wolności z uwagi na działania prokuratora generalnego, co może mieć wpływ na bezpieczeństwo obywateli. To działania bez precedensu. Tak się kończy gdy polityka próbuje być ponad prawem.

Co dalej? Reset? Jak przywrócić ład prawny w Polsce?

Należy przywrócić do faktycznego sprawowania urzędu prokuratora krajowego. Następnie odwołać wszystkie osoby, które znalazły się w prokuraturze krajowej nielegalnie, na zasadzie siły, bo przecież przejęto siłą gabinety prokuratora krajowego. Następnie należy pozostawić sprawy do uregulowania prawowitym prokuratorom. To jedyne możliwe rozwiązanie, choć niełatwo będzie skutki tego nielegalnego działania i chaosu zniwelować.

