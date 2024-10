Kosiniak-Kamysz: Niedopuszczalny jest ten atak Izraela, potępiamy go

W piątek Izrael po raz kolejny ostrzelał siły pokojowe ONZ w Libanie. Misja UNIFIL liczy około 10 tys. żołnierzy, wśród nich jest też polski kontyngent.

Szef MON o ataku Izraela: Nie dotyczy polskich żołnierzy

– Doszło znów do ataku. Wojska izraelskie ostrzelały posterunki UNIFIL-u, siedzibę dowództwa wojsk ONZ. Niedopuszczalny jest ten atak, potępiamy go z całą stanowczością, wzywamy do zahamowania takich działań – powiedział Kosiniak-Kamysz dziennikarzom w Sejmie.

– Rozmawiałem z ministrem Radosławem Sikorskim, on jest w kontakcie z naszymi sojusznikami z Irlandii, z którymi mamy wspólną bazę. Ten ostrzał posterunków ONZ-u przez armię izraelską nie dotyczy polskich żołnierzy, ale oczywiście sytuacja w tej polsko-irlandzkiej części odpowiedzialności w bazie jest trudna, napięta, jak na całej linii, która odgranicza, a przynajmniej odgraniczała jeszcze do pewnego momentu sfery konfliktu – mówił szef MON.

Przekazał, że w piątek o godzinie 13 połączy się z kontyngentem w Libanie, żeby "bezpośrednio z dowódcą porozmawiać o sytuacji". Jak dodał, sytuacja jest cały czas monitorowana, m.in. przez dowódcę operacyjnego gen. Macieja Klisza.

twitter

Kosiniak-Kamysz apeluje do prezydenta. "To dobry moment, żeby podjąć decyzję"

– Podejmujemy sojusznicze działania. Wszystkie decyzje zapadają sojuszniczo, ale potrzeba jest tutaj podkreślenia roli ONZ-u od wielu, wielu lat. I na pewno dużo lepiej moglibyśmy to robić, gdyby był ambasador polski w Izraelu, gdyby pan prezydent powołał ambasadorów. To jest, myślę, dobry moment, żeby podjąć taką decyzję. Ambasador w Izraelu jest nam bardzo potrzebny – przekonywał minister.

Kosiniak-Kamysz ocenił, że "na pewno jesteśmy w momencie, w którym ONZ musi wypracować nową strategię i nad nią pracuje, ale po pierwsze nie może dochodzić do takich prowokacji, do ataków ze strony wojska izraelskiego na pozycje, na posterunki wojsk ONZ-u".

Czytaj też:

Polacy powinni opuścić ten kraj. Sikorski: Proszę natychmiast