Kto kandydatem PiS na prezydenta? Jaki: Wyraziłem swoją gotowość

Wybory prezydenckie odbędą się w przyszłym roku, planowo w maju. Druga i ostatnia kadencja Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim upływa w sierpniu 2025 r. Polacy wybierają prezydenta co pięć lat. Prawo i Sprawiedliwość nadal nie ogłosiło, kto będzie jego kandydatem.

Jaki: Potrzebna inna koncepcja

Jak powiedział europoseł Patryk Jaki, byłby gotów wystartować w wyborach prezydenckich. Przyznał, że złożył taką deklarację w partii. Dodał jednak, że "ostatecznie będą decydowały władze PiS i różne badania, które w tej chwili są przeprowadzane".

– Natomiast rzeczywiście jestem zwolennikiem trochę innej koncepcji, niż w tej chwili jest forsowana. Dzisiaj jest taka myśl, że powinna być to osoba nowa – powiedział na antenie radiowej "Trójki".

Polityk przekonuje, że kandydatem PiS niekoniecznie powinien być ktoś nieznany i "świeży", tak jak to miało miejsce w 2015 roku w przypadku Andrzeja Dudy. On sam jest zwolennikiem pomysłu, by partię reprezentował ktoś powszechnie rozpoznawany.

– Uważam, że są inne sposoby, żeby wygrać. To znaczy nie ukrywać, nie odcinać się w sensie nawet symbolicznym od naszych rządów, tylko bardziej próbować w kampanii dać kogoś, kto potrafi ich bronić, odczarować to, korzystając z tego, że duża część ludzi, która dzisiaj nie interesuje się polityką, w kampanii będzie się interesowała – wskazał.

Kto będzie kandydował?

Kandydatem Konfederacji jest lider Nowej Nadziei, poseł Sławomir Menzten. Jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską najbardziej prawdopodobnym kandydatem jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, choć część komentatorów politycznych przewiduje, że ostatecznie na start zdecyduje się premier Donald Tusk.

Na Lewicy padają przede wszystkim nazwiska minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk i senator Magdaleny Biejat. Polska 2050 i PSL być może wystawią wspólnie marszałka Sejmu Szymona Hołownię.

Gotowość startu deklarują też politycy z mniejszych ugrupowań, np. Marek Jakubiak, poseł Kukiz’15.

