Jaki: Nie możemy oddać Polski walkowerem

Zjednoczenie Prawa i Sprawiedliwości oraz Suwerennej Polski stało się faktem. Podczas sobotniego kongresu PiS w podwarszawskiej Przysusze Jarosław Kaczyński i Patryk Jaki podpisali deklarację.

– W polskiej historii już tak bywało, że trzeba łączyć sztandary dla wyższego celu. Dziś ten cel jest najwyższy. Chodzi o przyszłość i suwerenność Polski – stwierdził europoseł Jaki, pełniący obowiązki prezesa Suwerennej Polski.

"To jest taka ironia"

– Słyszałem, że Donald Tusk mówił dzisiaj o tym, że zatrzyma migrację. To jest taka ironia, jakby Tomasza Grodzkiego zrobić szefem Poczty Polskiej, albo jakby znajomy z rodziny Platformy Obywatelskiej, prosto z dyskontu mięsnego, został specjalistą w KGHM Miedź. Oj przepraszam, to akurat się wydarzyło. W państwie Tuska trudno odróżnić kabaret od rzeczywistości – powiedział Patryk Jaki.

Donald Tusk podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej zapowiedział rządową strategię migracyjną. Premier przedstawił pierwsze założenia tego projektu. – Jednym z elementów strategii migracyjnej będzie czasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu. Będę w Europie domagał się prawa do uznania tej decyzji – zapowiedział szef rządu. – Jeśli do Polski chce ktoś przyjechać, musi akceptować polskie standardy, obyczajowość. Musi chcieć się integrować – dodał.

"Imperium zła"

– Dziś mamy nowe liberum veto, tylko nazywa się inaczej: neo-liberum veto. Za każdym razem, gdy obecna władza, z inspiracji zewnętrznej, uzna, że jakiś wyrok im się nie podoba, to krzyczy, że to jest neo-wyrok, albo to jest neo-sędzia. Oni robią to świadomie, historia lubi się powtarzać – stwierdził Patryk Jaki.

– Konserwatyści są prześladowani, deptane są wszystkie europejskie wartości. Chciałbym was zapytać: czy taką Polskę chcemy zostawić naszym dzieciom? – zastanawiał się europoseł.

– Tusk z całą swoją ekipą to imperium zła, któremu musimy rzucić wyzwanie. To wspólna misja Zjednoczonej Prawicy. Myślenie o wielkiej i ambitnej Polsce jest nie tylko naszym prawem, ale i obowiązkiem. Nie możemy oddać Polski walkowerem. Po to jest to zjednoczenie. Wieszczyli nam podział, a jest wielkie zjednoczenie – podkreślił polityk.

Na zakończenie swojego przemówienia Patryk Jaki przekazał pozdrowienia od byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

