Wielki sukces rządzących

I to, proszę sobie wyobrazić, pospołu rządzących z obu rządów Mateusza Morawieckiego oraz z rządu Donalda Tuska, choć akurat w tym przypadku ekipa Tuska troszkę zaczęła zasypiać gruszki w popiele.

Otóż chodzi mi o takie wywindowanie w Polsce marż deweloperów, że ich konkurenci nie tylko w państwach Unii Europejskiej, lecz nawet w Afryce i Azji o podobnych mogą tylko pomarzyć. No, ale – jak wiadomo – jak już polscy politycy za coś się zabiorą, a przecież rozdawnictwo cudzych pieniędzy jest ich niekwestionowanie kluczową umiejętnością, to nie ma to tamto. Wtedy robota wprost „pali się im w rękach” i idzie tak szybko, że ludzie wprost nie są w stanie z nadążyć nastarczaniem swoich pieniędzy.