"Spór z ministrem finansów". Hołownia: Będę bardzo rozczarowany

Szymon Hołownia zapowiedział, że jego formacja będzie "walczyć o sprawiedliwą składkę zdrowotną". Tak nieprzejednane stanowisko lidera Polski 2050 tłumaczyć mogą badania zlecone przez partię, do których wyników dotarł portal Money.pl. Polaków zapytano, czy opowiadają się za obniżeniem składek zdrowotnych dla przedsiębiorców.

Na tak zadane pytanie twierdząco odpowiedziało 50 proc. respondentów. Przeciwne zdanie wyraziło 22 proc., zaś 29 proc. nie miało swojego zdania w tej sprawie.

"Mamy bardzo duży spór"

– Jako Polska 2050 walczymy o to, żeby obniżyć składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Mamy bardzo duży spór z ministrem finansów, nie ukrywam – powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia podczas spotkania otwartego w Pyrzycach. – Minister Andrzej Domański zadeklarował 4 mld zł w czasie debaty sejmowej. Teraz toczą się boje, ile jest w stanie rzeczywiście dać. Będę bardzo rozczarowany, jeśli minister finansów nie zrobi tego, co powiedział – zaznaczył.

– My jako Polska 2050 tej sprawy nie odpuszczamy. Ciśniemy, bo to jest nie tylko kwestia jakiejś tam wiarygodności politycznej, to jest kwestia być albo nie być dla bardzo wielu ludzi, którzy prowadzą działalność gospodarczą – zapewnił lider Polski 2050.

Co ze składką zdrowotną?

W koalicji rządzącej nadal nie ma zgody w sprawie składki zdrowotnej. – W tej chwili ani nie mamy wspólnego projektu, który by został zaakceptowany przez wszystkie partie koalicyjne, ani szczególnie w kontekście powodzi nie mamy przestrzeni fiskalnej do tego, by zrobić coś więcej – mówiła minister zdrowia Izabela Leszczyna w TVN24.

Zakres proponowanej reformy zasad naliczania składki zdrowotnej zaproponowany przez resort zdrowia zawiera tylko zmianę dotyczącą sprzedaży środków trwałych.

Czytaj też:

Sawicki: Leszczyna wychodzi ze starego założenia RostowskiegoCzytaj też:

Hołownia bije się w pierś. "Muszą też paść przeprosiny"