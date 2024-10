Tusk: To on na polecenie Kaczyńskiego rozpętał polityczną wojnę domową

Donald Tusk opublikował krótki komentarz na temat zaprezentowanego przez MON raportu oceniającego działania podkomisji smoleńskiej.

Tusk ostro o Macierewiczu i Kaczyńskim

"24 wnioski do prokuratury. Tak kończy architekt smoleńskiego piekła, prowokator i notoryczny kłamca, Antoni Macierewicz. To on na polecenie Jarosława Kaczyńskiego rozpętał polityczną wojnę domową, która ogarnęła cały kraj na długie lata. Zbrodnia i kara" – napisał szef rządu na platformie X.

Raport dot. podkomisji smoleńskiej

W czwartek minister Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk zaprezentowali raport z prac zespołu ds. oceny funkcjonowania podkomisji smoleńskiej, któremu przewodził pułkownik pilot Leszek Błach. Kontrola trwała od stycznia.

Zawiadomienia do prokuratury

Do prokuratury zostanie skierowanych 41 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. 24 z nich tyczą się samego przewodniczącego podkomisji.

Według Kosiniaka-Kamysza, prawdziwym celem działania podkomisji było potwierdzenie hipotezy o wybuchu i odrzucanie wszystkich innych argumentów, ekspertyz, które tej hipotezy nie potwierdzały. – Czyli ten cel był ściśle określony od początku, nie wyjaśnienie katastrofy, tylko potwierdzenie swojej hipotezy – mówił.

Wicepremier powiedział, że Skarb Państwa komisja Macierewicza kosztowała ponad 81 mln zł. – To materiał, który będzie stanowił podstawę do złożenia wniosków do prokuratury i takie wnioski są przygotowywane na wszystkich tych, którzy ponoszą odpowiedzialność, zarówno w wykonaniu, działaniu komisji, jak i braku nadzoru nad tą komisją – kontynuował.

