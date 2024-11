Wybory w USA. Musk zwrócił się do Obamy

Oczy całego świata zwrócone są we wtorek na Stany Zjednoczone, których obywatele dokonują wybory 47. prezydenta. Kamala Harris oraz Donald Trump idą łeb w łeb.

Musk do Obamy: Głosuj na Trumpa

Były prezydent Baracka Obamy zabrał głos ws. wyborów w USA. Polityk zachęcił do głosowania na Kamalę Harris.

"Jeśli nadal nie jesteś pewien, czy oddać głos w tych wyborach, pomyśl o tym, co naprawdę ma znaczenie – o wartościach, których nas nauczono, o tym, jakim krajem chcemy być i o tym, że to moment, w którym twój głos naprawdę się liczy" – napisał Obama na portalu X.

Na jego słowa zareagował Elon Musk, który zamieścił komentarz na X. Przypomnijmy, że Musk od dawna aktywnie wspiera kampanię wyborczą kandydata republikanów.

"Właśnie dlatego powinieneś zagłosować na Donalda Trumpa!" – napisał Musk.

Trump vs Harris. Zacięta walka do ostatniej chwili

Ostatni sondaż Siena College dla "New York Times" pokazuje, że Kamala Harris i Donald Trump cieszą się takim samym poparciem, a walka będzie trwała do ostatniej chwili. Po uwzględnieniu innych kandydatów wyniki sondażu uległy niewielkiej zmianie – 46 proc. respondentów opowiedziało się za Kamalą Harris, podczas gdy 47 proc. wskazało na Donalda Trumpa. Jeszcze w październiku, podczas poprzednich badań, prowadziła Kamala Harris (49 proc. do 47 proc). Sondaż Siena College dla "NYT" został przeprowadzony w dniach 20-23 października wśród 2516 zarejestrowanych wyborców.

Kampania pełna zwrotów akcji

Zakończona właśnie kampania prezydencka pełna była zaskakujących zwrotów akcji i dramatycznych wydarzeń. To właśnie w jej trakcie doszło bowiem do dwóch zamachów na życie Donalda Trumpa oraz niespodziewanej wymiany kandydata Republikanów z Joe Bidena na Kamalę Harris.

Także w czasie kampanii kandydat Republikanów został pierwszym w historii prezydentem USA skazanym w sprawie karnej.

