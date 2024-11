Polska 2050 wbija szpilę wiceministrowi z PO. "Nie wszyscy mają odwagę"

Idąc do władzy koalicja KO – Trzecia Droga – Lewica obiecywała odpartyjnienie spółek państwowych i walkę z nepotyzmem. Tymczasem media ujawniają kolejne afery, które pokazują, że praktyka polityczna odbiega znacząco od deklaracji odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa.

Portal Onet informował, że w ostatnich miesiącach pracę w Totalizatorze Sportowym dostali nie tylko partyjni działacze. W spółce Skarbu Państwa pojawiły się bez konkursów także osoby biznesowo związane z Szymonem Gawryszczakiem, czyli nowym członkiem zarządu, a jednocześnie dobrym znajomym wiceministra aktywów państwowych i posła Koalicji Obywatelskiej Roberta Kropiwnickiego.

Polska 2050 uderza w Kropiwnickiego

"Wiceminister Robert Kropiwnicki powiadomił mnie, że żaden przedstawiciel MAP nie pojawi się na podkomisji zajmującej się ustawą o odpartyjnieniu SSP. Oficjalny powód? MAP pracuje nad swoim projektem. Co ciekawe, sami przedstawiciele MAP, obecni na jednym z poprzednich posiedzeń, nie wiedzą co ministerialny projekt zakłada, ani na jakim jest etapie... Cóż, być może minister Kropiwnicki stwierdził, że jest zbyt zajęty odpolitycznianiem spółek poprzez obsadzanie ich swoimi »ekspertami«, jak w przypadku Totalizatora Sportowego. Panie ministrze, posłowie to nie maszynki do głosowania rządowych ustaw. To członkowie organu kontrolnego wobec rządu. Z tego choćby powodu ich praca powinna być przez Pana traktowana poważnie" – napisał we wtorek na portalu X Rafał Komarewicz, poseł Polski 2050 i wiceprzewodniczący sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

"Choć nie wszyscy mają odwagę się pojawić na spotkaniach podkomisji, my dalej będziemy działać na rzecz odpolitycznienia Spółek Skarbu Państwa" – czytamy we wpisie, który pojawił się na oficjalnym profilu Polski 2050 w mediach społecznościowych.

