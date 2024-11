Wynik prawyborów w KO już rozstrzygnięty? "Nie chodzi o to, żeby było miło"

Kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich zostanie wyłoniony w drodze prawyborów. Decyzja zapadła na zebraniu klubu przez aklamację. Donald Tusk potwierdził, że wniosek o prawybory zgłosił jeden z potencjalnych kandydatów.

Członkowie Koalicji Obywatelskiej wybiorą między prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim a ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Prawybory odbędą się w listopadzie.

– Będzie moim zdaniem bezdyskusyjnie Rafał Trzaskowski, natomiast w polityce nigdy nie jest miło i chyba też nie chodzi o to, żeby było miło. Chodzi o to, żeby było skutecznie. Myślę, że dobrze zrobi kampanii KO, tej wewnętrznej teraz, dyskusja taka, żeby później nie było ani cienia wahania, że wszyscy bez względu na to, kogo dzisiaj kto popiera, głosują na tego wyłonionego w wyborach – stwierdziła Barbara Nowacka w TVN24.

Jak będą wyglądać prawybory?

Minister przekazała, że dzisiaj będzie konstytuowała się komisja wyborcza, gdzie są już zgłoszone osoby z PO. – My też będziemy z pozostałych partii dokładali swoich kandydatów, też reprezentanci jednego i drugiego kandydata i oni będą wybierali ten system, według którego będzie to głosowanie –dodała.

Polityk stwierdziła, że głosowane odbędzie się najprawdopodobniej w zdalnej formule.

Nowacka stwierdziła, że prawybory to dobry moment, żeby politycy KO opowiedzieli o swojej wizji Polski. – Prawybory są dlatego, że Rafał Trzaskowski uznał, że jeżeli jest Radosław Sikorski, robiący bardzo mocną kampanię w mediach, mediach społecznościowych, no to faktycznie, żeby kampania była taka, ta właściwa, prezydencka, że wszyscy działamy wspólnie, że nie ma potem dywagacji, a może byłoby tak lepiej, a może inaczej, to ten vox populi członkiń i członków naszych partii koalicyjnych będzie najsilniejszym mandatem dla kandydata – mówiła polityk.

Czytaj też:

"To absurd". Trzaskowski uderza w NiemcyCzytaj też:

Hołownia skarży się na reakcje zgromadzonych. "Obelgi, rechot, buczenie"