"To absurd". Trzaskowski uderza w Niemcy

Rafał Trzaskowski był we wtorek gościem Rozmowy o 7 na antenie RMF FM. W audycji poruszony został m.in. temat bezpieczeństwa i związanych z nim wydatków na obronność. Pretekstem do poruszenia tej kwestii były wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, które zwyciężył Donald Trump.

Wydatki na obronność. Trzaskowski: Polska jest wzorem

Prezydent Warszawy wyraził tu opinię, że należy w dalszym ciągu skutecznie przekonywać Unię Europejską, żeby budowała swoje własne zdolności obronne.

– My jesteśmy w pewnym sensie wzorem, dlatego że Donald Trump wielokrotnie mówił, że na pewno będzie pomagać, będzie stał za tymi, którzy biorą odpowiedzialność we własne ręce, my to właśnie robimy jako Polska, będziemy wydawać prawie 5 proc. naszego PKB na obronność – mówił polityk Platformy Obywatelskiej.

Według niego, inne państwa europejskie muszą zrobić to samo co Polska. Tu Trzaskowski skierował gorzkie słowa pod adresem Berlina.

– To jest absurd, że Niemcy, najbogatsze państwo w Unii Europejskiej, nie bierze odpowiedzialność za siebie i za europejskie bezpieczeństwo, więc to jest nasz cel, przekonywać Europejczyków, że też muszą wziąć odpowiedzialność w swoje ręce – podkreślił.

Trzaskowski chwali relacje Duda-Trump

Prezydent Warszawy odniósł się również do wczorajszej rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem. Prezydent-elekt zadzwonił do głowy państwa, aby złożyć Polakom życzenia z okazji przypadającego w poniedziałek Narodowego Święta Niepodległości. Czy to dobry sygnał, że taka rozmowa się odbyła?

– Tak to jest dobry sygnał, bardzo dobrze, że prezydent Duda ma dobre relacje z Donaldem Trumpem. Będzie mógł mu tłumaczyć polskie stanowisko i polską rację stanu – ocenił Rafał Trzaskowski.

Czytaj też:

Duda rozmawiał z Trumpem. Wiemy, co usłyszał prezydentCzytaj też:

"To mrzonka". Mocne słowa prezydenta o bezpieczeństwie Europy