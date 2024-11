Oskarżenia Tuska wobec Trumpa. Szczerba: Nie będę tłumaczył premiera

Donald Tusk podczas swojego wystąpienia w Bytomiu z 17 marca 2023 roku mówił, że Donald Trump ma "małe szanse na wygranie kolejnych wyborów". – Trump i jego zależność od rosyjskich służb dzisiaj już nie podlega dyskusji. To nie jest moje przypuszczenie, to jest efekt dochodzenia amerykańskich służb. Nie wykluczają amerykańskie służby, że Trump został wręcz zwerbowany przez rosyjskich służby 30 lat temu – przekonywał Tusk.

– Jednym z największych błędów polskiej polityki zagranicznej za rządów PiS–u było to nadzwyczajne uwielbienie do Trumpa i nieskrywana niechęć do Demokratów w USA, co dzisiaj unieważniła wojna, więc Ameryka wiadomo, że Polskę traktuje geopolitycznie jako bardzo ważnego partnera, ale empatii nie ma – komentował.

Szczerba nie chce się tłumaczyć za Tuska

Właśnie o te słowa Donalda Tuska został zapytany na antenie Radia Plus europoseł KO Michał Szczerba.

– Nie mam dostępu do informacji do których być może miał dostęp premier – powiedział polityk Platformy Obywatelskiej. Jak podkreślił, nie będzie komentował słów, które "padły na spotkaniu i do których się odniósł sam premier już po fakcie".

Na uwagę Jacka Prusinowskiego, że premier zapewniał, iż nie mówił o powiązaniach Donalda Trumpa, choć takie słowa rzeczywiście padły, Szczerba odpowiedział: "Ja nie będę tłumaczył premiera". Jak stwierdził, "być może to było w formie przypuszczającej być może to było w formie określonych tez, które się pojawiają".

Michał Szczerba podkreślił, że właściwym adresatem pytań prowadzącego jest Donald Tusk. – Jeszcze o coś chce pan zapytać, bo wróciłem ze Stanów Zjednoczonych, spotykałem się z politykami? – zapytał deputowany do Parlamentu Europejskiego.

Szczerba zagłosuje w prawyborach na Trzaskowskiego

Gość Radia Plus odniósł się również do prawyborów w Platformie Obywatelskiej.

– Ja zagłosuję na Rafała Trzaskowskiego, bo jest moim kandydatem na prezydenta od roku 2020 – powiedział Szczerba. Polityk stwierdził, że prezydent Warszawy wygrałby, gdyby "kampania wówczas była uczciwa", natomiast wszystkie działania PiS były jego zdaniem "nieuczciwe i złodziejskie".

– Być może gdyby były uczciwe wybory, gdyby był równy dostęp do mediów publicznych do TVP to Rafał Trzaskowski już by wówczas wygrał, więc nic się nie zmieniło – zaznaczył Szczerba.

Europoseł KO podkreślił, że Rafał Trzaskowski jest "absolutnie przygotowany do tego żeby być doskonałym prezydentem". Polityk wskazał na doświadczenie samorządowe, międzynarodowe i ministerialne, jakim – jego zdaniem – może się pochwalić prezydent Warszawy.

– Znany, szanowany człowiek, który – mam nadzieję – będzie mężem stanu i przywróci powagę urzędu prezydenckiego – podsumował Michał Szczerba.

