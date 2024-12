Złe wieści dla rządu. Komisja Wenecka przedstawia zastrzeżenia

Komisji Weneckiej, czyli organ doradczy Rady Europy, pochyliła się nad projekt poprawek do konstytucji dotyczących Trybunału Konstytucyjnego oraz dwóch projektów ustaw w sprawie TK.

Eksperci krytycznie ocenili pomysł wygaszenia kadencji wszystkich sędziów polskiego Trybunału Konstytucyjnego, gdyż takie rozwiązanie "nie byłoby zgodne ze standardami nieusuwalności sędziów". W ich opinii możliwe jest wygaszenie kadencji wyłącznie tych sędziów, którzy byli nieprawidłowo wybrani.

– To, z czym Komisja Wenecka przede wszystkim się nie zgodziła, to jest to, że w projekcie ustawy wprowadzającej zmiany do konstytucji była mowa o wygaszeniu kadencji wszystkich obecnych członków Trybunału Konstytucyjnego – poinformował wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur.

Komisja Wenecka analizowała również kwestią ograniczeń dotyczących wyboru do Trybunału osób, które pełniły funkcje rządowe.

– Tu ze strony Komisji nie było żadnych zastrzeżeń. Natomiast co do tego, czy sama przynależność do partii politycznej powinna na cztery lata wykluczać z możliwości zostania sędzią Trybunału, gdy nie łączyło się to z dodatkowymi funkcjami, na przykład w rządzie, Komisja nie była do tego do końca przekonana, ale też nie powiedziała kategorycznego "nie" – przekazał wiceminister sprawiedliwości.

Polska awansowała w "rankingu praworządności"

Polska zajęła 33. miejsce w rankingu Rule of Law Index publikowanym przez World Justice Project. Pierwszy raz od ośmiu lat pozycja naszego kraju w tzw. rankingu praworządności poszła w górę.

"To znak, że przywracanie praworządności idzie w dobrym kierunku" – oznajmił na portalu X minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar.

Pozycja Polski wzrosła o trzy pozycje – z 36. miejsca w 2023 r. awansowaliśmy na 33. miejsce na świecie. W rankingu regionalnym (obejmującym państwa UE, EFTA oraz Ameryki Północnej) Polska została sklasyfikowana na 25. miejscu na 31 państw (w 2023 r. zajęliśmy 26. miejsce). W kategorii państw o wysokim dochodzie Polska zajęła 32. miejsce na 47 państw (w 2023 r. było to 35. miejsce).

