Sawicki wbija szpilę KO. Jednoznaczna deklaracja ws. Trzaskowskiego

Marszałek senior podkreślił, że w wyborach prezydenckich popiera Szymona Hołownię. – Ja o tym powiedziałem już w listopadzie, że tak, ja będę zbierał podpisy, będę wspierał Szymona Hołownię, czekałem tylko na jego jasną deklarację. bo długo jej nie było – powiedział na antenie radiowej Jedynki.

PSL zatwierdzi kandydaturę Hołowni? "Mogą być różne niespodzianki"

Parlamentarzysta wyraził nadzieję, że Rada Naczelna PSL już 14 grudnia wyrazi poparcie dla kandydatury lidera Polski 2050. Zastrzegł jednocześnie, że w Stronnictwie "mogą być różne niespodzianki". – To jest partia bardzo demokratyczna. Jest sporo głosów rzeczywiście z terenu, które dopominają się o kandydata Polskiego Stronnictwa Ludowego w tych wyborach prezydenckich – powiedział Marek Sawicki.

Polityk przypomniał jednak, że PSL obowiązuje porozumienie z Polską 2050 sprzed wyborów w 2023 roku, które obejmuje wybory parlamentarne, na wybory samorządowe, na wybory do Europarlamentu i wybory prezydenckie. – Wydaje się, że ten projekt trzeba kontynuować i także tym wszystkim członkom, tym wszystkim naszym sympatykom, którzy uczestniczą na bieżąco w życiu politycznym Polskiego Stronnictwa Ludowego, staramy się wytłumaczyć, że to jest właściwe podejście i że rzeczywiście Szymon Hołownia ma szanse w tej obecnej sytuacji politycznej na wejście do II tury – zaznaczył Sawicki.

Polska dwóch obozów. Sawicki: Ze szkodą dla Polski i Polaków

Marszałek senior krytycznie odniósł się do układu sceny politycznej, na której dominują dwa obozy polityczne.

– Głęboką prawdą jest to, że od 2005 roku mamy duopol polityczny, który zamiast się osłabiać, niestety się wzmacnia. Ze szkodą dla Polski i Polaków, bo często w ramach tego duopolu kłótnia jest dla kłótni, czasami już zapominają, o co się kłócą, ale warto, żeby, że tak powiem, tempo tego sporu, agresja wzajemna narastały, a nie osłabły – powiedział gość radiowej Jedynki.

Padły również gorzkie słowa pod adresem Koalicji Obywatelskiej.

– Szymon Hołownia nie ma żadnego obowiązku dzisiaj uczestniczenia w kampanii Koalicji Obywatelskiej. On prowadzi kampanię swoją prezydencką – zaznaczył Sawicki. – Nie ma tutaj żadnego powodu, żeby Koalicja Obywatelska oczekiwała od nas, że w ramach I tury wyborów będziemy wspierali Rafała Trzaskowskiego i Koalicję Obywatelską, a nie Szymona Hołownię – dodał.

