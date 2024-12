"To było jasne". Kaczyński mówił o atakach na Nawrockiego

– Mam przekonanie, że ma na to ogromną szansę Karol Nawrocki, bo to jest człowiek wielkiej siły i to zarówno fizycznej, w rozumieniu bezpośrednim – dużo udźwignie, ale też i w tym, które odnosi się do wytrzymałości, odporności na ogromne obciążenia. A poza tym, jest to człowiek bardzo wciągnięty w polskie sprawy i bardzo w tym autentyczny – stwierdził Jarosław Kaczyński w wPolsce24.

– Wydaje się, że jest w stanie tę autentyczność przekazać ludziom, że ludzie mogą mu uwierzyć. Że bardzo wielu ludzi, którzy są zniesmaczeni polityką, tym wszystkim, co dzieje się w tej polityce, mogą uwierzyć, że on wnosi coś nowego, to znaczy że wnosi nową jakość. Sam jestem o tym przekonany, że on tę nową jakość może do polskiej polityki wnieść – mówił dalej.

Prezes PiS został zapytany też o ataki, z jakimi spotyka się Karol Nawrocki. Kaczyński przyznał, że nie jest zaskoczony tą sytuacją. – Nie można było się spodziewać niczego innego. To jasne, że będą takie ataki. To jest ich modus operandi. Nie są w stanie z tego zrezygnować – stwierdził.

– Kłamstwo to jest ich podstawowa metoda i podstawowy instrument działania, fundament tego wszystkiego, co budują w polityce. My byliśmy na to przygotowani i wiemy, że pan prezes Karol Nawrocki też jest na to przygotowany. Jest gotów to znosić – mówił polityk.

Topnieje przewaga Trzaskowskiego

Jak wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, na najlepszy wynik w pierwszej turze wyborów prezydenckich może liczyć Rafał Trzaskowski. Na kandydata Koalicji Obywatelskiej chce zagłosować 36,9 proc. pytanych, co oznacza spadek o 3,5 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem tej samej pracowni, przeprowadzonym w drugiej połowie listopada.

Z kolei popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki może liczyć na 30,3 proc. głosów. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej zanotował tym samym wzrost poparcia aż o 5,8 pkt proc. – podkreśla WP.

To nie jedyne takie badanie, również sondaż państwowego CBOSu dowodzi, że różnica między Trzaskowskim a Nawrockim topnieje.

