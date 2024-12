Siemoniak tłumaczy "obronę" TVN: Największe stacje telewizyjne są strategiczne dla Polski

W środę premier Donald Tusk zapowiedział, że stacje TVN i Polsat zostaną wpisane do wykazu firm strategicznych. Umieszczone na niej podmioty podlegają ochronie przed niebezpiecznym – z punktu widzenia interesów państwa – przejęciem. To reakcja Tuska na coraz głośniejsze doniesienia o przejęciu stacji z Wiertniczej przez węgierskiego inwestora.

Szef MON broni decyzji rządu i argumentuje, że państwo musi kontrolować, czy prywatna telewizja nie wpadnie w niepowołane ręce.

"Obrona polskiego interesu narodowego to silne Wojsko Polskie, służby mundurowe MSWiA i służby specjalne. To odporne państwo i społeczeństwo na wszelkie zagrożenia. To sprawne państwo, które chroni pluralizm i wolność najważniejszych mediów przed przejęciem przez aktywnych uczestników wojny informacyjnej i hybrydowej przeciw Polsce" – napisał Siemoniak.

"Największe stacje telewizyjne są w obecnych czasach tak samo strategiczne dla Polski jak sektor energetyczny i paliwowy. Demokracja i praworządność muszą się bronić!" – dodaje minister.

W podobnym tonie wypowiada się wicepremier Krzysztof Gawkowski."Nie będzie w Polsce żadnej tolerancji dla siania dezinformacji. Jeśli ktoś myślał za wschodnią granicą, że rząd będzie biernie przyglądał się zakusom na wrogie przejmowanie mediów w Polsce to się grubo mylił! TVN i Polsat już w przyszłym tygodniu będą umieszczone w wykazie firm strategicznych, a kolejne zabezpieczenia dotyczące cyberprzestrzeni i dezinformacji już niebawem" – napisał Gawkowski na portalu X.

Problemy Warner Bros.

O tym, że właściciel stacji TVN, koncern Warner Bros. Discovery, ma poważne problemy finansowe media donosiły od dłuższego czasu. Z tego powodu miała zapaść decyzja o sprzedaży stacji. W kwestii potencjalnego nabywcy TVN pojawiło się wiele spekulacji. Możliwości zakupu stacji miało przyglądać się Prawo i Sprawiedliwość. Wskazywano, że mogłoby się to udać dzięki inwestorom z Węgier. Jak podkreślił niedawno, w podcaście Onetu "Stan Wyjątkowy", Andrzej Stankiewicz, "losy TVN-u są już przesądzone".

