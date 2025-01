Głośna propozycja Trzaskowskiego. Ministerstwo: Nie wpłynęły żadne konkrety

Rafał Trzaskowski oznajmił podczas spotkania z wyborcami w Puńsku (woj. podlaskie), że chce ograniczeń w programie 800 plus dla Ukraińców mieszkających w Polsce.

– Dzisiaj nadal musimy pomagać Ukrainie, ale nie możemy popełnić błędu, jaki popełniły inne kraje Zachodu, jak Niemcy i Szwecja – tam się opłacało przyjeżdżać tylko po socjal – powiedział prezydent Warszawy podczas spotkania z wyborcami w Puńsku (woj. podlaskie).

– Proponuję zmianę fundamentalną, a mianowicie, jeżeli chodzi o świadczenia, takie jak 800 plus dla Ukraińców, one się powinny należeć wtedy, jeżeli Ukraińcy będą pracować, jeżeli będą mieszkać w Polsce i jeżeli będą w Polsce płacić podatki. To jest zmiana zdroworozsądkowa i dlatego apeluję do rządu, żeby podjął pracę nad zmianą prawa, tak żeby tego typu postulat mógł być uwzględniony – dodał wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Brak propozycji od sztabu Trzaskowskiego

Tymczasem Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że jak dotąd nie wpłynął żaden projekt dotyczący zmian przepisów regulujących wypłatę świadczenia 800 plus dla Ukraińców.

– Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie wpłynęły ze sztabu prezydenta Rafała Trzaskowskiego lub innych przedstawicieli tej inicjatywy żadne oficjalne informacje ani propozycje zmian przepisów dotyczących świadczenia wychowawczego dla obywateli Ukrainy – przekazał resort w odpowiedzi na pytania mediów.

Jak wskazano w wysłanej do dziennikarzy wiadomości, "ewentualne nowe propozycje – choć nad żadnymi nie toczą się prace w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – wymagałyby szczegółowej analizy prawnej i konsultacji międzyresortowych oraz przeprowadzenia stosownej procedury legislacyjnej".

