Wysoka cena swawoli

Kaczyński prowadził politykę zmierzającą w intencjach do realizacji wartości Konstytucji, która powinna być i pozostać „najwyższym prawem Rzeczypospolitej”, do zadośćuczynienia Polakom za niesprawiedliwości „z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane”, do „ochrony i opieki” państwa nad „rodziną, macierzyństwem i rodzicielstwem”.