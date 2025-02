Trump chce spotkać się z Zełenskim w przyszłym tygodniu

Spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem może odbyć się w przyszłym tygodniu. Amerykański polityk poinformował o tym dziennikarzy na dzisiejszej konferencji prasowej.

– Prawdopodobnie spotkam się z prezydentem Zełenskim w przyszłym tygodniu. Najprawdopodobniej porozmawiam również z prezydentem Putinem. Chciałbym, żeby ta wojna się skończyła – powiedział Trump.

– Chciałbym, żeby to się skończyło, po prostu z ludzkich powodów. To, co się dzieje, jest straszne. Walczą na polach bez umocnień, jedyną rzeczą, która może zatrzymać kulę, jest ludzkie ciało. Chciałbym, żeby ta bezsensowna wojna się skończyła – dodał.

Spotkanie z Putinem

Do spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem może dojść już w lutym lub marcu. Wcześniej wskazywano dwa możliwe miejsca rozmów prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji.

Informację ws. daty spotkania podał Reuters. Agencja informacyjna powołuje się na słowa Leonida Słuckiego, szefa komisji spraw zagranicznych Dumy Państwowej, która została odnotowana przez rosyjskie media.

Natomiast agencja RIA Novosti podaje, że przygotowania do amerykańsko-rosyjskiego szczytu znajdują się obecnie na "zaawansowanym etapie".

Donald Trump zapowiedział przed tygodniem, że w niedalekiej przyszłości odbędzie rozmowę z Władimirem Putinem i obaj "zrobią coś znaczącego". Prezydent Stanów Zjednoczonych nie podał jednak żadnych szczegółów i nie odpowiedział na pytanie, czy rozmawiał już z rosyjskim przywódcą.

Źródła Reutersa na Kremlu, które pragną zachować anonimowość, wskazują, że Rosja rozważa możliwość zorganizowania spotkania Donalda Trump i Władimira Putina w jednym z dwóch następujących państw: Arabii Saudyjskiej lub Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Czytaj też:

"Nie rozwiąże żadnego problemu". Iran lekceważy propozycję TrumpaCzytaj też:

Trump wybrał nowego ambasadora USA w Polsce. Tusk komentuje