Ekshumacje polskich ofiar na Wołyniu. Ambasador Ukrainy podał wstępny termin

– Wiosną planujemy ekshumacje w pierwszym miejscu, gdzie zostało już wydane zezwolenie, czyli w Puźnikach. Teraz pracujemy nad tym, żeby zadecydować o wszystkich innych miejscach na terytorium Ukrainy i na terytorium Polski – poinformował w TVN24 ambasador Ukrainy w Polsce.

Zaznaczył, że miesiąc, w którym ruszą prace nie jest jeszcze znany, ponieważ jest to uzależnione od warunków pogodowych. – Jeżeli pogoda pozwoli, to wszystkie zezwolenia są wydane i ekipa od strony polskiej jest także przygotowana do rozpoczęcia tych działań – powiedział Wasyl Bodnar.

Finansowanie po stronie Polski

– Według ukraińskiego ustawodawstwa ma być firma ukraińska, która ma licencję na przeprowadzenie takich prac. Strona polska już ma takiego partnera. (...) Ta współpraca się rozwija z ukraińską instytucją, ona dostała wszystkie pozwolenia i kiedy ekipy wspólnie wyjadą, zaczną kopać, wtedy społeczność się dowie i będziemy ogłaszali to przez ministrów do spraw kultury – tłumaczył ambasador Ukrainy w Polsce.

– Miejscowe władze i nasz IPN zgłosił, że będzie dofinansowywał te prace, ale główne finansowanie jest ze strony polskiej – dodał.

Ekshumacje Polaków na Wołyniu

10 stycznia premier Donald Tusk poinformował na platformie X, że "jest decyzja o pierwszych ekshumacjach polskich ofiar UPA". Resort kultury Ukrainy przekazał, że Ukraina i Polska wymieniły się listami miejsc do poszukiwań i ekshumacji szczątków ofiar "wzajemnych konfliktów historycznych".

– Mam nadzieję, że ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej ruszą w kwietniu – powiedziała w RMF FM minister kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska. – W tym momencie mamy pozwolenie i przygotowujemy się do jednego miejsca. Pozwolenie na ekshumacje dostała Fundacja Wolność i Demokracja. Prace rozpoczną się w Puźnikach – dodała.

Rzeź wołyńska

Rzeź wołyńska to ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich przy aktywnym, częstym wsparciu miejscowej ludności ukraińskiej wobec mniejszości polskiej byłego województwa wołyńskiego II RP w czasie okupacji niemieckiej tego terytorium.

Kulminacja mordu miała miejsce latem 1943 r. Nie jest znana dokładna liczba ofiar. Historycy szacują, że zginęło ok. 50-120 tys. Polaków. Analogiczne ludobójstwo zostało przeprowadzone przez oddziały UPA w pierwszej połowie 1944 r. na terenach sąsiadujących z Wołyniem województw: lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego, określanych jako Galicja Wschodnia bądź Małopolska Wschodnia.

Czytaj też:

Duda: Nie zrobiłem tego i biorę za to historyczną odpowiedzialnośćCzytaj też:

Banderyzm i "kłamstwo wołyńskie" będą zakazane? Burzliwa debata w Sejmie