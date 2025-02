Duda: Nie zrobiłem tego i biorę za to historyczną odpowiedzialność

Prezydent Andrzej Duda udzielił wywiadu Robertowi Mazurkowi w Kanale Zero. Jeden z wątków rozmowy dotyczył relacji z Ukrainą oraz rzezi wołyńskiej.

Duda przywołał spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim, do którego doszło w Wiśle przed rozpoczęciem pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Duda: Miałem postawić im ultimatum?

– Wołodymyr Zełenski pytał mnie, od kiedy wiem o rzezi wołyńskiej. Odpowiedziałem, że w komunistycznej Polsce oficjalnie o tym nie mówiono w szkole. Znałem ten temat z materiałów podziemnych, które przynosił do domu mój ojciec, z książek z drugiego obiegu, z Zachodu oraz Ameryki – mówił Andrzej Duda. Wołodymyr Zełenski twierdził, że o rzezi wołyńskiej dowiedział się dopiero wtedy, gdy został prezydentem Ukrainy.

– Nikt nie chce przyznać: tak, mój dziadek z moim ojcem albo mój dziadek z moim pradziadkiem dokonali ludobójstwa. Nikt nie chce tak powiedzieć, nikt nie chce się tak nazwać – stwierdziła głowa państwa polskiego.

– Ustaliłem z Wołodymyrem Zełenskim, że będziemy podejmowali kroki zmierzającego do tego, żeby ten temat przestał być powodem do gniewu, ranienia pamięci. (...) Byłem wdzięczny Wołodymyrowi Zełenskiemu, że przyjechał ze mną do Łucka uczcić ofiary rzezi wołyńskiej – kontynuował prezydent.

– Jestem człowiekiem, który kieruje się sercem, rozumem i interesem Polski. W moim przekonaniu interesem Polski było to, żeby Rosja nie zajęła Ukrainy. (...) Na początku nikt poza nami nie pomagał Ukrainie. Miałem wtedy rzucić Ukrainę na kolana i postawić im ultimatum? Nie zrobiłem tego i biorę za to historyczną odpowiedzialność – oświadczył Andrzej Duda.

Ludobójstwo na Wołyniu

Rzeź wołyńska to ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich przy aktywnym, częstym wsparciu miejscowej ludności ukraińskiej wobec mniejszości polskiej byłego województwa wołyńskiego II RP w czasie okupacji niemieckiej tego terytorium.

Kulminacja mordu miała miejsce latem 1943 r. Nie jest znana dokładna liczba ofiar. Historycy szacują, że zginęło ok. 50-120 tys. Polaków. Analogiczne ludobójstwo zostało przeprowadzone przez oddziały UPA w pierwszej połowie 1944 r. na terenach sąsiadujących z Wołyniem województw: lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego, określanych jako Galicja Wschodnia bądź Małopolska Wschodnia.

