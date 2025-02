Horała: Zarzucali, że w "CPK pilnowano łąki". Wszystkie postępowania umorzone

– Pewnie słyszeliście te wszystkie zarzuty, jak to w "CPK pilnowali łąki", "wydawali miliony na pikniki", "na ołtarze". Mnóstwo tych zarzutów było. I oto prokuratura bodnarowska wszczęła 13 postępowań – szkoda w mieniu powierzonym, niegospodarność. 13 postępowań, poważna sprawa powiecie. No i co się stało z tymi postępowaniami? – mówi w nowym nagraniu poseł PiS Marcin Horała, który w rządzie Mateusz Morawieckiego był pełnomocnikiem ds. CPK.

– Nie jedno, nie dwa, nawet nie trzy, ale całe 13 właśnie niedawno zostało umorzone. Czy oszczercy, kłamcy, mi osobiście, pracownikom CPK zarzucający różnego rodzaju przestępstwa, niegospodarność, przeproszą? Na pewno nie. Ale niemniej satysfakcja jest, że nawet prokuratura Bodnara, choć na pewno bardzo się starała, ani krzty, ani cienia niegospodarności, marnowania pieniędzy w CPK za poprzednich rządów nie znalazła. A co się dzieje za nowych, jaka niegospodarność, to jak kiedyś w Polsce będzie praworządna prokuratura, przyjdzie czas się tym zająć – zapowiada były minister.

twitter

Budowa CPK. Do urzędu wpłynęło pierwsze odwołanie

W czwartek 9 stycznia minister infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał, że spółka Centralny Port Komunikacyjny otrzymała decyzję lokalizacyjną. To otwiera drogę do otrzymania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia właściwych prac inżynieryjnych. Jak jednak dowiedziało się RMF FM, złożone zostało pierwsze odwołanie od decyzji wojewody.

"4 lutego 2025 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpłynęło odwołanie stron postępowania od decyzji lokalizacyjnej dla CPK. W związku z tym akta sprawy wraz z odwołaniem zostaną przekazane do organu II instancji (ministra rozwoju i technologii), który będzie prowadził postępowanie odwoławcze. Po jego zakończeniu organ II instancji wydaje decyzję i w dniu jej wydania decyzja lokalizacyjna wojewody mazowieckiego staje się ostateczna" – informuje rozgłośnia.

Wpłynięcie odwołania oznacza, że wydłużeniu ulegnie okres potrzebny do uprawomocnienia się decyzji lokalizacyjnej. To zaś opóźni realizację całego projektu. Dopiero po tym, jak decyzja lokalizacyjna będzie prawnie obowiązywać, będzie możliwe rozpoczęcie wywłaszczeń z terenów, na których ma powstać lotnisko.

Czytaj też:

Projekt ws. CPK do kosza. Matysiak publikuje "listę hańby"Czytaj też:

"Drodzy Państwo, nie miejcie żadnych złudzeń". Morawiecki ostro o poczynaniach władzy