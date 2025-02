Sekretarz obrony USA: Powrót Ukrainy do granic sprzed 2014 r. jest nierealny

Jak powiedział sekretarz obrony USA Pete Hegseth, Ukraina nie powinna mieć nadziei, że w wyniku negocjacji pokojowych uda jej się przywrócić "granice z 2014 roku”. Nie powinna również liczyć na członkostwo w NATO. Słowa amerykańskiego polityka padły na spotkaniu Grupy Kontaktowej ds. Obronności na Ukrainie w Brukseli.

Według Hegsetha, Stany Zjednoczone popierają ideę suwerenności Ukrainy, ale jej członkostwo w NATO jest nierealne.

– Dążenie do osiągnięcia tego iluzorycznego celu tylko przedłuży wojnę i spowoduje więcej cierpienia – powiedział.

Hegset uważa też, że powrót Ukrainy do granic z 2014 r., czyli tych sprzed rosyjskiej inwazji na Krym i Donbas, jest nierealny.

Mówiąc o gwarancjach bezpieczeństwa dla Kijowa, szef Pentagonu wykluczył możliwość wysłania wojsk amerykańskich na Ukrainę i podkreślił, że to Europa musi "wejść na arenę” i wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo kontynentu.

Jaki koniec wojny?

Zdaniem Wołodymyra Zełenskiego, Donald Trump nadal nie ma konkretnego planu zakończenia wojny na Ukrainie, pomimo obietnic wyborczych, że zakończy wojnę w ciągu 24 godzin od wyboru na prezydenta.

Administracja USA poinformowała, że w tym tygodniu specjalny przedstawiciel prezydenta USA Keith Kellogg odbędzie serię spotkań w Europie, aby zebrać pomysły na zakończenie wojny na Ukrainie. Następnie przedstawi Donaldowi Trumpowi możliwe opcje planu pokojowego.

– To złożony konflikt. To trudny konflikt i nie chodzi tylko o jego zakończenie. Prezydent dał jasno do zrozumienia, że chce go zakończyć, ponieważ jest wiele ofiar i wiele zniszczeń, ale chodzi o sprawiedliwe zakończenie, w którym Ukraina pozostanie suwerennym i niepodległym państwem. Możemy zakończyć ten bardzo kosztowny i destrukcyjny konflikt. To będzie długa droga i nie będzie ona łatwa – powiedział z kolei sekretarz stanu Marco Rubio w rozmowie z CNN.

