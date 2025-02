Rubio: Do zakończenia wojny jeszcze długa droga

– To złożony konflikt. To trudny konflikt i nie chodzi tylko o jego zakończenie. Prezydent dał jasno do zrozumienia, że chce go zakończyć, ponieważ jest wiele ofiar i wiele zniszczeń, ale chodzi o sprawiedliwe zakończenie, w którym Ukraina pozostanie suwerennym i niepodległym państwem. Możemy zakończyć ten bardzo kosztowny i destrukcyjny konflikt. To będzie długa droga i nie będzie ona łatwa – podkreślił Rubio w rozmowie z CNN.

Jak zauważył Sekretarz Stanu USA, w działania mające na celu zakończenie wojny zaangażowanych jest wiele osób. Rubio wskazał, że wiceprezydent USA J.D. Vance, sekretarz skarbu Scott Bessant i sekretarz obrony Pete Hegseth przybyli już do Europy. ON również spotka się wkrótce z europejskimi sojusznikami.

– Będziemy rozmawiać z Ukraińcami. Spotkam się z nimi pod koniec tego tygodnia, podobnie jak wiceprezydent – powiedział. Dodał, że Stany Zjednoczone chcą, aby wojna zakończyła się jak najszybciej, ale nikt nie potrafi podać konkretnej daty, kiedy mogłoby to nastąpić.

Jak podkreślił sekretarz stanu, wojna powinna zakończyć się w taki sposób, aby w rezultacie nastąpiła stabilizacja i aby po dwóch latach konflikt nie wybuchł ponownie, a Ukraińcy zachowali swoją suwerenność i integralność narodową.

Wymiana terytoriów z Rosją?

Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział dziennikowi "The Guardian", że planuje zaoferować Rosji wymianę terytoriów, aby pomóc w zakończeniu wojny. – Wymienimy jedno terytorium na drugie – stwierdził ukraiński przywódca, nie podając więcej szczegółów.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow pytany o propozycję Zełenskiego powiedział dziennikarzom: To niemożliwe. Rosja nigdy nie omawiała i nie będzie omawiać tematu wymiany swojego terytorium.

Dodał, że jednostki armii ukraińskiej obecne na terytorium Federacji Rosyjskiej zostaną "zniszczone i wypędzone".

