"Wymiana terytoriów". Zaskakująca propozycja Zełenskiego

Ukraiński przywódca przedstawił swoje plany w rozmowie z dziennikiem "The Guardian". Zełenski przyznał, że podczas rozmów padłaby propozycja wycofania się wojsk Kijowa z obwodu kurskiego.

Których ziem będzie chciała Ukraina? Zełenski odpowiada

– Wymienimy jedno terytorium na drugie – powiedział Zełenski. Głowa państwa podkreśliła jednocześnie, że jeszcze nie wie, której części okupowanych przez Rosję ukraińskich ziem oczekiwać w zamian.

– Jeszcze nie wiem, zobaczymy. Ale wszystkie nasze terytoria są ważne, nie ma priorytetów – zaznaczył Zełenski.

Odnosząc się do samych rozmów, prezydent Ukrainy podkreślił, że kluczową kwestią jest, by Donald Trump przed spotkaniem z Władimirem Putinem skontaktował się z ukraińską delegacją. Jednocześnie, jak zauważa "The Guardian", Wołodymyr Zełenski powstrzymał się od krytyki wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych.

– Oczywiste jest, że tak naprawdę nie chce, by wszyscy znali szczegóły i to jest jego osobista decyzja – powiedział ukraiński przywódca. – Mam nadzieję, że nasze zespoły ustalą datę i plan spotkań w USA. Jak to tylko nastąpi, będziemy gotowi, ja też jestem gotowy – dodał.

Zełenski podkreślił jednocześnie, że choć Ukraina jest gotowa na negocjacje, to sam chce, by jego kraj przystąpił do nich "z pozycji siły".

Trump o spotkaniu z Putinem: Robimy postępy

Podczas lotu na Super Bowl, Donald Trump był pytany przez dziennikarzy o kontakty z Władimirem Putinem. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie chciał zdradzić, czy rozmowa telefoniczna odbyła się przed czy po jego inauguracji 20 stycznia 2025 r.

– Odbyłem ją. Powiedzmy, że ją odbyłem. Spodziewam się kolejnym rozmów. Trzeba zakończyć tę wojnę – stwierdził Trump podczas konferencji na pokładzie samolotu.

– Myślę, że spotkam się z Putinem we właściwym czasie – zapowiedział amerykański przywódca. Jeden z reporterów zapytał Trumpa o emocje towarzyszące ewentualnemu spotkaniu z Putinem. – To ma sens. Nie chcę o tym rozmawiać. Nie chcę ci mówić zbyt wcześnie o rozmowach. Ale myślę, że robimy postępy – podkreślił prezydent USA.

– Musimy to powstrzymać, musimy to powstrzymać wkrótce – wskazał Donald Trump w kontekście konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Czytaj też:

Europejska misja pokojowa powstrzyma Rosję? Pojawiają się wątpliwościCzytaj też:

Zełenski: Ukraina nie przekaże swoich zasobów USA