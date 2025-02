Zełenski: Ukraina nie przekaże swoich zasobów USA

Według Zełenskiego, nawet 20 proc. zasobów mineralnych Ukrainy, w tym około połowa złóż pierwiastków ziem rzadkich, znajduje się już pod okupacją rosyjską. Podkreślił, że Moskwa mogłaby umożliwić dostęp do tych zasobów swoim sojusznikom w Korei Północnej i Iranie.

– Musimy powstrzymać Putina i chronić to, co mamy – bardzo bogaty region Dniepru, centralną Ukrainę – powiedział w rozmowie z Reuters.

Ukraina proponuje partnerstwo

Przypomnijmy, że Ukraina dysponuje największymi w Europie złożami tytanu, niezbędnego w przemyśle lotniczym i kosmicznym, a także uranu, wykorzystywanego w energetyce jądrowej i broni. Prezydent Zełenski podkreśla, że Kijów nie oferuje "oddania” swoich zasobów, lecz korzystne dla obu stron partnerstwo w celu wspólnego zagospodarowania złóż.

– Amerykanie pomogli najwięcej, a zatem Amerykanie powinni zarabiać najwięcej. I powinni mieć ten priorytet, i tak będzie. Chciałbym również porozmawiać o tym z prezydentem Trumpem – powiedział ukraiński przywódca.

Ponadto Zełenski poinformował, że Kijów i Biały Dom omawiają pomysł wykorzystania ogromnych podziemnych magazynów gazu na Ukrainie do przechowywania amerykańskiego gazu skroplonego.

– Wiem, że administracja Trumpa jest tym bardzo zainteresowana. Jesteśmy gotowi i chcemy mieć kontrakty na dostawy LNG na Ukrainę. I oczywiście będziemy hubem dla całej Europy – powiedział ukraiński przywódca.

Spotkanie Trump – Zełenski

W piątek prezydent USA przekazał, że w przyszłym tygodniu chce spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim.

– Prawdopodobnie spotkam się z prezydentem Zełenskim w przyszłym tygodniu. Najprawdopodobniej porozmawiam również z prezydentem Putinem. Chciałbym, żeby ta wojna się skończyła – powiedział Trump.

– Chciałbym, żeby to się skończyło, po prostu z ludzkich powodów. To, co się dzieje, jest straszne. Walczą na polach bez umocnień, jedyną rzeczą, która może zatrzymać kulę, jest ludzkie ciało. Chciałbym, żeby ta bezsensowna wojna się skończyła – dodał.

