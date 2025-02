Rosja przygotowuje ustawę o konfiskacie aktywów zagranicznych

Agencja Reuters podaje, że w komitet ustawodawczy rosyjskiego rządu zatwierdził projekt ustawy, który określa procedurę konfiskaty majątku zagranicznego w odpowiedzi na podobne działania innych państw posiadających aktywa rosyjskie. Teraz propozycja ta ma zostać omówiona w rosyjskiej Dumie Państwowej.

Rosja bierze odwet na Zachodzie

Projekt ustawy powstał na podstawie dekretu podpisanego przez Władimira Putina w maju 2024 r. w sprawie amerykańskiego majątku i papierów wartościowych, które Rosja może przeznaczyć jako rekompensatę za straty poniesione w wyniku zajęcia zamrożonych rosyjskich aktywów w Stanach Zjednoczonych.

Według źródeł, nowe prawo będzie dotyczyć wszystkich państw, które nałożyły sankcje na Rosję w związku z jej pełnowymiarową inwazją na Ukrainę.

Decyzje te będą egzekwowane na podstawie roszczeń zgłoszonych do sądu arbitrażowego przez organy państwowe, takie jak Bank Centralny, Prokuratura Generalna i instytucje państwowe. Oskarżonymi będą państwa zagraniczne, które przejęły rosyjskie aktywa.

Według źródła, problem może dotyczyć kont typu C, które służą do przeprowadzania transakcji zakupu i sprzedaży walut obcych przez nierezydenta w zamian za walutę. Może to oznaczać kłopoty dla zagranicznych inwestorów, w tym osób fizycznych i dużych amerykańskich funduszy inwestycyjnych, których miliardy dolarów zostały zamrożone na tych kontach.

Zamrożone rosyjskie aktywa

W grudniu Ukraina i UE podpisały porozumienie w sprawie wykorzystania wpływów z zamrożonych rosyjskich aktywów. Mechanizm ten tworzy ramy prawne dla obsługi i zwrotu środków otrzymanych przez Ukrainę, które mogą wynieść nawet 45 miliardów euro.

Z kolei szef międzynarodowego depozytu Euroclear, Walerij Urben, uważa, że usunięcie zamrożonych aktywów Federacji Rosyjskiej może spowodować nieprzewidywalne konsekwencje, które będą miały negatywny wpływ na międzynarodowy system finansowy.

