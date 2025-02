Kompromitacja Nitrasa. "To chyba Brudziński zadał to pytanie"

Premier Donald Tusk powtarza, że Polska nie wdroży zapisów paktu migracyjnego. Podkreśla, że po tym, jak przyjęliśmy miliony uchodźców z Ukrainy, nie możemy podlegać dodatkowym obowiązkom w zakresie migracji. Z kolei opozycji pokazuje dokumenty podkreślając, że nie ma żadnych zapisów mówiących o tym, iż słowa premiera mają pokrycie w rzeczywistości.

O wdrażaniu zapisów niekorzystnego dla Polski paktu rozmawiał z ministrem sportu Sławomirem Nitrasem Bogdan Rymanowski z Radia Zet. W pewnym momencie dziennikarz odczytał pytanie od słuchacza: "Donald Tusk powiedział kiedyś, że Polska będzie beneficjentem paktu migracyjnego"

– Przepraszam kto tak powiedział? – oburzył się polityk KO. – Donald Tusk – wskazał Rymanowski, na co Nitras odparł, że "nie zna takiej wypowiedzi". – Chyba była taka wypowiedź – nie odpuszczał prowadzący.

– Nie znam takiej wypowiedzi, nie będę komentował. Stanowisko polskiego rządu wobec paktu migracyjnego czy projektu paktu migracyjnego jest znane – powiedział minister sportu.

– Czy wobec tego w ramach polskiej prezydencji, pyta nasz słuchacz, rząd będzie się starał o przyspieszenie paktu migracyjnego, tak by szybciej otrzymać te benefity? – dokończył pytanie dziennikarz.

Nitras: Kłamliwe pytanie

– To jest kłamliwe pytanie. Nasza prezydencja rozpoczęła się od przyjazdu całej KE do Polski i wtedy, w trakcie wspólnego oświadczenia przewodniczącej KE, pana premiera, pan premier Tusk wyraźnie stwierdził, że Polska nie przyjmuje zapisów paktu migracyjnego. Polska nie implementuje paktu. Po co takie kłamliwe pytania. Nie wiem, kto takie kłamliwe pytania zadaje, ale może ktoś ze sztabu PiS-u albo pan Joachim Brudziński – grzmiał Nitras.

Tymczasem w maju 2024 roku, po tym, jak ministrowie finansów państw unijnych ostatecznie zatwierdzili pakt migracyjny (przeciwko głosowały trzy kraje: Polska, Słowacja i Węgry), Tusk powiedział: – To jest moje zadanie i ja się wywiążę z tego zadania. Polska będzie beneficjentem paktu migracyjnego. Nie będziemy za nic płacić, nie będziemy musieli przyjmować żadnych migrantów z innych kierunków, Unia Europejska nie narzuci nam żadnych kwot migrantów. Natomiast Polska będzie skutecznie egzekwowała wsparcie finansowe ze strony Unii w związku z tym, że stała się państwem goszczącym steki tysięcy migrantów głównie z Ukrainy.

Czytaj też:

Polska zobowiązana do paktu migracyjnego. Bryłka: Tusk manipuluje faktamiCzytaj też:

Hiszpański europoseł: Polska jest zobowiązana do przestrzegania paktu migracyjnego