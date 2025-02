Prorok z karabinem

A właściwie o białych suprematystach, którzy owładnięci nienawiścią do Żydów snuli plany krwawej rozprawy z kolorowymi i odzyskania dla siebie amerykańskiej ziemi. Ugrupowanie znane jako The Order działało w latach 1983–1984 w północno-zachodnich stanach USA. Jego członkowie podkładali bomby w pornokinach, okradali banki, by sfinansować planowaną wojnę z rządem federalnym, a w czerwcu 1984 r. zamordowali Alana Berga, gospodarza programu Radia KOA (FM).