Kard. Ryś krytykuje Trumpa. "W naszym świecie namnożyło się różnych zbawców"

Msza Święta została odprawiona 20 lutego, jak co czwartek, w Bazylice św. Piotra, a konkretnie w Kaplicy św. Sebastiana przy grobie św. Jana Pawła II. Tym razem pamiętano szczególnie o modlitwie w intencji zdrowia przebywającego od tygodnia w szpitalu papieża Franciszka.

Msze koncelebrowało około 160 kapłanów, w tym jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski i regens Penitencjarii Apostolskiej bp Krzysztof Nykiel. Podczas Eucharystii śpiewała schola polskich sióstr w Rzymie im. św. Jana Pawła II.

Przewodniczący Mszy Świętej metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś podczas homilii nawiązał do obecnej sytuacji politycznej. Jak stwierdził, "w naszym świecie namnożyło się różnych zbawców, którzy robią wszystko, żeby świat zbawić siłą: siłą wojska, siłą pieniądza, siłą prawa".

– W tym miejscu, kiedy jesteśmy przy grobie jednego z Piotrów i modlimy się za Piotra aktualnego, dobrze jest przypomnieć list Ojca Świętego Franciszka do biskupów amerykańskich, niedawno napisany i przesłany, gdzie Papież właśnie o tym dokładnie mówi, że nie wolno zbawiać przy użyciu siły, przemocy, gwałtu, bo zawsze, kiedy to człowiek robi, to robi to kosztem godności człowieka; nie szanując godności człowieka – zaznaczył hierarcha, odnosząc się do listu, w którym Franciszek krytykował politykę migracyjną Donalda Trumpa.

Papież mianował wysłannika na 1000-lecie koronacji Chrobrego

Papież Franciszek mianował specjalnego wysłannika na uroczystości 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego. Został nim kard. Kazimierz Nycz, arcybiskup senior archidiecezji warszawskiej.

Uroczystości upamiętniające 1000-lecie koronacji Bolesława Chrobrego odbędą się 26 i 27 kwietnia w Gnieźnie. W nocie dotyczącej papieskiej nominacji podkreślono również, że w tym roku przypada też 1025. rocznica ustanowienie pierwszej polskiej metropolii kościelnej.

Uchwała Sejmu ws. Milenium Koronacji

W połowie ub. roku Sejm RP ustanowił rok 2025 Rokiem Milenium Koronacji Dwóch Pierwszych Królów w Gnieźnie. Chodzi o tysięczną rocznicę koronacji pierwszych dwóch polskich królów, czyli Bolesława Chrobrego i Mieszka II Lamberta, co miało miejsce w 1025 roku.

Za uchwałą głosowało 245 posłów, 181 było przeciw, 18 wstrzymało się od głosu. W uchwale napisano m.in.: "Pielęgnowanie pamięci o początkach polskiej państwowości jest naszym obowiązkiem. To również świadectwo roli, jaką Polska odgrywała na świecie przez minione tysiąclecia (...). Koronacja Bolesława Chrobrego była jasnym sygnałem dla ówczesnego świata, że młode państwo polskie jest niepodległe i niezależne. Był to początek wzrastania pozycji Polski na średniowiecznej mapie Europy, która z księstwa przeistoczyła się w królestwo".

Bolesław Chrobry, drugi historyczny władca Polski i pierwszy polski król, został koronowany 18 kwietnia 1025 roku w Gnieźnie. Kilka miesięcy później, po jego śmierci, nałożono koronę na skronie jego syna, Mieszka II Lamberta.