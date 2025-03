Bajki o "europejskiej armii"

Nigdy nic dobrego z tego nie wynikało, a w tym ostatnim przypadku, przynajmniej tyle dobrego, że Polacy nie wzięli, w odróżnieniu od wielu wymądrzających się dziś narodów Europy Zachodniej, udziału.

To, co się stało wczoraj w Białym Domu, można interpretować różnie. Można zakładać, że to gra Amerykanów, którzy usiłują pozbyć się niemieckich wpływów w Europie Wschodniej. Wołodymyr Zełenski stał się takim samym niemieckim lokajem na Ukrainie, jak Donald Tusk w Polsce. A pozbawienie Niemców wpływów, nie tylko oddala zagrożenie realizacją wiecznego bismarckowskiego marzenia o wspartej o Rosję Mitteleuropie, ale również wzmacnia władzę Donalda Trumpa, który już raz stracił władze w wyniku wycia niemieckich i proniemieckich ośrodków wpływu.