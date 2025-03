"Częściowy rozejm". Francuski minister podaje szczegóły

Pomysł "częściowego rozejmu" w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, zaproponowany przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona, może stać się podstawą dalszych negocjacji w sprawie szerszego porozumienia i umożliwić sprawdzenie gotowości Moskwy do wdrożenia porozumień – powiedział francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noël Barrot w BFMTV.

– To zawieszenie broni w powietrzu, na morzu i w odniesieniu do infrastruktury energetycznej pokaże dobrą wolę Władimira Putina, gdy zgodzi się na taki rozejm. Wtedy będą mogły rozpocząć się prawdziwe negocjacje pokojowe. Ponieważ chcemy pokoju – ale pokoju niezawodnego i trwałego – dodał polityk.

Francuski minister pytany o pomysł częściowego rozejmu, ujawniony przez prezydenta Emmanuela Macrona i premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera wyjaśnił, że to wstępne porozumienie, które może być kamieniem milowym na drodze do dalszych negocjacji.

Po szczycie w Londynie prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że on i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer proponują wstępne, częściowe zaprzestanie działań bojowych między Rosją a Ukrainą – w powietrzu, na morzu i w atakach na infrastrukturę energetyczną. Macron wskazał, że zaletą takiego zawieszenia broni jest to, że jego przestrzeganie można mierzyć i monitorować.

Nagły zwrot ws. szczytu w Londynie. "Nie ma porozumienia"

2 marca w Londynie odbył się szczyt europejskich przywódców, poświęcony omówieniu sytuacji na Ukrainie i kwestii bezpieczeństwa europejskiego. Wzięli w nim udział przywódcy państw europejskich, Sekretarz Generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego i inni wysoko postawieni urzędnicy.

W wywiadzie dla "Le Figaro" Emmanuel Macron powiedział, że Paryż i Londyn proponują wprowadzenie miesięcznego zawieszenia broni na Ukrainie, które miałoby zastosowanie "w powietrzu, na morzu i w sektorze energetycznym”.

Teraz jednak Londyn niuansuje to stanowisko. W rozmowie z radiem Times brytyjski minister Luke Pollard stwierdził, że Francja oraz Wielka Brytania nie doszły do porozumienia.

– Paryż i Londyn nie zawarły zgody co do tego, jak miałby wyglądać rozejm. Pracujemy razem z Francją i naszymi europejskimi sojusznikami, aby zastanowić się, jaka jest droga do stworzenia trwałego pokoju w Ukrainie – przekazał Pollard.

