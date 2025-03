Rada Prawna KEP przeciwko powołaniu ważnej komisji. Co zrobią biskupi?

Jak czytamy na stronie rmf24.pl, do dokumentu Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski dotarł Tomasz Terlikowski. Mowa o "Zespole kościelnym do zbadania problemu wykorzystania seksualnego małoletnich przez niektórych duchownych". Choć podczas 394. Zebrania Plenarnego w 2023 roku biskupi wyrazili "wolę powołania" takiej Komisji (uchwała nr 33/394/2023), a przez kolejne dwa lata zapewniano o trwających pracach i konsultacjach, teraz sugeruje się, że wcześniejsze zobowiązania powinny zostać uznane za niewiążące.

Rada Prawna KEP przeciwko Komisji

"Rada Prawna KEP opiniuje negatywnie »Zasady działania Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce« i rekomenduje Konferencji Episkopatu Polski niepowoływanie Komisji, która miałaby działać na podstawie przedłożonego dokumentu" – czytamy w piśmie Rady Prawnej KEP.

Terlikowski przekazał, że Rada Prawna KEP negatywnie ocenia projekt Komisji, wskazując na jej "śledczy, a nie naukowo-historyczny" charakter oraz ryzyko przesłuchiwania biskupów, analizowania praktyk diecezjalnych i współpracy z podmiotami zewnętrznymi. W opinii Rady, "zebrany przez Komisję materiał może posłużyć do pozwów cywilnych przeciwko podmiotom kościelnym".

Biskupi mieli nie być świadomi skutków

W dokumencie zawarto również sugestie dotyczące sposobu wycofania się z wcześniej złożonej obietnicy i przegłosowanego stanowiska. Kanoniści rekomendują uznanie, że wcześniejsze głosowanie odbyło się w sposób nieświadomy i że przez dwa lata biskupi nie byli w pełni świadomi jego skutków.

"14 czerwca 2023 r. w czasie Zebrania Plenarnego KEP w Lidzbarku Warmińskim abp Wojciech Polak podczas swojego wystąpienia przedstawił m.in. wniosek objęcia badaniami okresu od 1945 r. do momentu powołania Komisji, twierdząc, że 'nie da się zbadać tylko przeszłości, nie odnosząc się do teraźniejszości, ponieważ sprawy, które wydają się tylko historyczne, ostatecznie takimi nie są, gdyż często prowadzą do konieczności podjęcia działań dzisiaj'. Po dyskusji przewodniczący KEP podjął głosowanie nad przyjęciem przedstawionej propozycji. Wniosek został przegłosowany przez biskupów obecnych na sali. W związku z tym, że głosowanie było przeprowadzone ad hoc przez podniesienie ręki – bez wcześniejszego uprzedzenia, że sprawa ma podlegać głosowaniu – uchwała w tej kwestii nie została spisana i charakter podjętej decyzji budzi wątpliwości. W związku z powyższym Rada Prawna KEP proponuje ponowne głosowanie i określenie w sposób jasny charakteru Komisji 'bez względu na jakiekolwiek przeciwne postanowienia'. Będzie to najprostszy sposób wyjaśnienia wątpliwości i sprzecznych informacji" – czytamy w dokumencie.

Ostateczna decyzja w sprawie Komisji zapadnie podczas marcowego posiedzenia Konferencji Episkopatu Polski.

