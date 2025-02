Polscy biskupi odbyli szkolenie nt. wytycznych Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich

W Pałacu Arcybiskupów Warszawskich odbyło się szkolenie dla biskupów. Mieli oni możliwość zapoznania się z nowym dokumentem pt. "Uniwersalne wskazania dla Wytycznych" zaproponowanym przez Papieską Komisję ds. Ochrony Małoletnich.

Standardy ochrony osób małoletnich w Kościele

– Chodzi nie tylko o procedury postępowania w przypadkach oskarżeń osób duchownych o krzywdzenie małoletnich, ale i o budowanie środowisk kościelnych jako bezpiecznych miejsc dla dzieci i młodzieży – podkreślił delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży abp Wojciech Polak.

"Uniwersalne wskazania dla Wytycznych" to 10 punktów, które zawierają wskazania, jakie powinny zostać uwzględnione przy tworzeniu standardów ochrony osób małoletnich i bezbronnych w Kościołach lokalnych. Dokument został przyjęty w majuj ubiegłego roku przez Papieską Komisję ds. Ochrony Małoletnich. Dokument ma na celu wprowadzenie skutecznych działań środowisk kościelnych na rzecz osób skrzywdzonych.

Program pilotażowy Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich

W standardach tych zawarto m.in. wskazania co do osób w seminariach duchownych, które przyjmowałyby zgłoszenia związane z wykorzystaniem seksualnym lub innymi nadużyciami. To także kwestia weryfikacji przyszłych kapłanów i ich przygotowania w zakresie prewencji i ochrony najmłodszych oraz zaangażowania osób skrzywdzonych w budowanie bezpiecznego systemu prewencji.

Nie w każdym kraju biskupi przechodzą takie szkolenie. Póki co trwa program pilotażowy, do którego Papieska Komisja włączyła pięć krajów – po jednym reprezentującym każdy kontynent – w których przeprowadzono szkolenia. Za zgodą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Tadeusza Wojdy, do pilotażu przystąpiła Polska. Osobą kierującą tym programem jest o. Adam Żak SJ, koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.

– Szkolenie w Warszawie było drugim z trzech takich spotkań dla biskupów. Pierwsze odbyło się na południu Polski, trzecie zaplanowano w Gdańsku – przekazał abp Polak. Dodał, że "szkolenia te są swego rodzaju kontynuacją a nawet dopełnieniem działań, które Kościół w Polsce podejmował przy wdrażaniu w swoich strukturach wymagań stawianych przy wejściu w życie tzw. Ustawy Kamilka".

