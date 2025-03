"Parszywa hiena". Polityk PiS odpowiada Giertychowi

Poseł PiS Dariusz Matecki został w piątek rano zatrzymany przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdy był w drodze do prokuratury. W czwartek Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła PiS, który dzień wcześniej sam zrzekł się immunitetu.

Śledczy zarzucają mu pobieranie pensji w ramach fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych i nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości. Łącznie parlamentarzyście postawiono sześć zarzutów. "Obejmują one m.in. współdziałanie z innymi osobami w ustawianiu konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości i w przywłaszczeniu kilkunastu milionów złotych, pranie brudnych pieniędzy, współdziałanie z dyrektorami Lasów Państwowych w fikcyjnym i pozornym zatrudnieniu oraz poświadczanie nieprawdy w dokumentacji dotyczącej okoliczności związanych z wykonywaniem pracy" – czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

W sobotę Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów zdecydował o zastosowaniu wobec Mateckiego dwumiesięcznego aresztu.

Giertych: Zabił się, bo Matecki rozgłosił, że był ofiarą pedofila

Krytyczne słowa pod adresem Mateckiego skierował w mediach społecznościowych poseł KO Roman Giertych. Adwokat nawiązał do tragicznej śmierci syna posłanki Magdaleny Filiks, Mikołaja.

"Piszę to za zgodą Magdy Filiks, z którą przed chwilą rozmawiałem. Gdyby jej syn Mikołaj żył, to właśnie dzisiaj 8.03 kończyłby 18 lat. Zabił się, bo D. Matecki w zemście za dotarcie przez nią do info o fikcyjnych etatach w LP, rozgłosił, że Mikołaj był ofiarą pedofila" – napisał na portalu X Giertych.

Tymczasem od koniec sierpnia 2024 roku Prokuratura Okręgowa w Szczecinie podjęła decyzję ws. śledztwa dotyczącego samobójczej śmierci Mikołaja Filiksa.

"Prokurator Prokuratury Okręgowej w Szczecinie podjęła decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie doprowadzenia Mikołaja F., do targnięcia się na własne życie, wobec braku znamion czynu zabronionego" – przekazała wówczas prokuratura.

Jak podkreślono, w tym tragicznym zdarzeniu nie stwierdzono udziału osób trzecich.

Bogucki o Giertychu: Patologiczny głód nienawiści

Do tej sprawy odniósł się w mediach społecznościowych poseł PiS Zbigniew Bogucki. Polityk nawiązał bezpośrednio do wpisu Romana Giertycha.

"Panie Giertych, zachowujesz się jak parszywa, polityczna hiena, która nie przepuści żadnej okazji i wykorzysta dosłownie wszystko, żeby zaspokoić swój niepohamowany, patologiczny głód nienawiści" – napisał parlamentarzysta.

"PS. Sąd prawomocnie orzekł w sprawie o której piszesz" – dodał.

twitterCzytaj też:

Nowe fakty ws. Mateckiego. Obrońca posła zabrał głosCzytaj też:

Nie tylko Matecki? Tajemniczy wpis Bodnara