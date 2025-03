"Piszę to za zgodą Magdy Filiks". Giertych uderza w Mateckiego

Poseł PiS Dariusz Matecki został w piątek rano zatrzymany przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdy był w drodze do prokuratury. W czwartek Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła PiS, który dzień wcześniej sam zrzekł się immunitetu.

Czego dotyczą zarzuty wobec Mateckiego?

Śledczy zarzucają mu pobieranie pensji w ramach fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych i nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości.

Łącznie parlamentarzyście postawiono sześć zarzutów. "Obejmują one m.in. współdziałanie z innymi osobami w ustawianiu konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości i w przywłaszczeniu kilkunastu milionów złotych, pranie brudnych pieniędzy, współdziałanie z dyrektorami Lasów Państwowych w fikcyjnym i pozornym zatrudnieniu oraz poświadczanie nieprawdy w dokumentacji dotyczącej okoliczności związanych z wykonywaniem pracy" – czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Według PK zgromadzony materiał dowodowy dostarczył podstaw do podejrzenia popełnienia przez Mateckiego sześciu przestępstw, które zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności. Poseł nie przyznaje się do winy. Posiedzenie aresztowe ws. Mateckiego rozpoczęło się w sobotę o godz. 9:15. Po godz. 15 rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak przekazał, że sąd przychylił się do wniosku śledczych i zdecydował o zastosowaniu aresztu tymczasowego na okres dwóch miesięcy wobec polityka Prawa i Sprawiedliwości.

Giertych: Matecki w zemście rozgłosił, że Mikołaj Filiks był ofiarą pedofila

Krytyczne słowa pod adresem Mateckiego skierował w mediach społecznościowych poseł KO Roman Giertych. Adwokat nawiązał do tragicznej śmierci syna posłanki Magdaleny Filiks, Mikołaja.

"Piszę to za zgodą Magdy Filiks, z którą przed chwilą rozmawiałem. Gdyby jej syn Mikołaj żył, to właśnie dzisiaj 8.03 kończyłby 18 lat. Zabił się, bo D. Matecki w zemście za dotarcie przez nią do info o fikcyjnych etatach w LP, rozgłosił, że Mikołaj był ofiarą pedofila" – napisał na portalu X Giertych.

twitter

Pod koniec sierpnia 2024 roku Prokuratura Okręgowa w Szczecinie podjęła decyzję ws. śledztwa dotyczącego samobójczej śmierci Mikołaja Filiksa.

"Prokurator Prokuratury Okręgowej w Szczecinie podjęła decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie doprowadzenia Mikołaja F., do targnięcia się na własne życie, wobec braku znamion czynu zabronionego" – przekazała wówczas prokuratura.

Jak podkreślono, w tym tragicznym zdarzeniu nie stwierdzono udziału osób trzecich.

Czytaj też:

Areszt dla Mateckiego. Sąd podjął decyzjęCzytaj też:

"Państwo autorytarne". Politycy PiS o zatrzymaniu Mateckiego