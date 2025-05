Jak ustalili dziennikarze rosyjskiej sekcji BBC, przy wsparciu anonimowych współpracowników oraz „niezależnych portali Mediazona i Meduza”, armia rosyjska straciła już na Ukrainie od 164 223 do 237 211 zabitych żołnierzy. Dziwić się tylko można, że chociaż wyliczenia brytyjskich ekspertów mieszczą się w „widełkach” szerokich na ponad 70 000 głów, obie graniczne cyfry podane są z taką dokładnością. Do wyliczeń tych dodać należy walczących po stronie rosyjskiej mieszkańców Doniecka i Ługańska, podnoszących bilanse zabitych do sum w przedziale 185 000 – 260 700. Dziennikarzom śledczym BBC, badającym rosyjskie cmentarze, informacje prasowe i media społecznościowe, udało się nawet zidentyfikować z imienia i nazwiska aż 106 745 rosyjskich żołnierzy, poległych na Ukrainie w latach 2022-25.