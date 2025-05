Wipler: Trzaskowski przegra z każdym w drugiej turze

Przemysław Wipler ostro recenzuje kampanię wyborczą Rafała Trzaskowskiego, mówiąc, że jest to "bardzo dobra strategia na przegranie wyborów".

– Nie jestem w stanie nic powiedzieć o strategii sztabu Trzaskowskiego, bo to jest strategia, w wyniku której od pół roku, od grudnia cały czas traci. Mniej lub bardziej dynamicznie, ale traci i topnieje. Nie pokazał niczego. Nie wyszedł z żadnym przekazem, nie wyszedł z żadną wiarygodną propozycją, nie wyszedł z żadnym wiarygodnym postulatem – powiedział polityk na antenie jednej z rozgłośni.

Wipler mówił, że przegrana Trzaskowskiego będzie skutkowała politycznym trzęsieniem ziemi. Poseł uważa, że szanse na zrealizowanie się takiego scenariusza są duże. Wyjaśnił także, skąd u niego takie przypuszczenie.

– Jeżeli te wybory prezydenckie okażą się w drugiej turze tym, czym spodziewam się, że będą, czyli de facto referendum w sprawie poparcia dla rządu Donalda Tuska albo braku tego poparcia, przy obecnym poparciu rządu Donalda Tuska Rafał Trzaskowski z każdym przegra w drugiej turze, a ze Sławomirem Mentzenem przegra tym bardziej – powiedział.

Kto wygra wybory?

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Jeśli dojdzie do drugiej tury, na co wszystko wskazuje, to będzie ona miała miejsce 1 czerwca. Polacy wybiorą spośród 13 kandydatów.

Z danych, które przeanalizowali eksperci z portalu Legalnibukmacherzy.pl wynika również, że kurs na Rafała Trzaskowskiego jest praktycznie niezmienny i najniższy. To oznacza, że według bukmacherów, to kandydat Koalicji Obywatelskiej ma największe szanse na zwycięstwo I tury wyborów prezydenckich.

Ciekawy jest także przypadek Sławomira Mentzena. Według danych, kurs na kandydata Konfederacji (linia granatowa) sukcesywnie spadał. Mentzen miał wyraźny kryzys w styczniu, co odzwierciedla skok z 15.00 na 25.00, by potem wrócić do ok. 15.00. Najniższy kurs (największe szanse) miał w marcu, gdy kurs wyniósł około 6.00. Obecnie kurs sukcesywnie wzrasta.

