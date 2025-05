Hołownia uderza w Mentzena. Gorzkie słowa o doktoracie

Jerzy Ż. ma 80 lat i jest poważnie schorowany. W 2017 r. przekazał swą kawalerkę Karolowi Nawrockiemu i jego żonie Marcie – w zamian za opiekę. Okazuje się, że obecnie mężczyzna przebywa w państwowym Domu Opieki Społecznej.

Popierany przez PiS kandydat na prezydenta Polska wystąpił na kanale Bogdana Romanowskiego. Karol Nawrocki odniósł się do oskarżeń o nielegalne przejęcie mieszkania Jerzego Ż. Prezes IPN po raz kolejny zaprzeczył tym twierdzeniom.

Karol Nawrocki tłumaczył na kanale Rymanowski Live, że mieszkanie, o które rozpętała się afera, nabył legalnie. Pokazał również aktualne oświadczenie majątkowe.

Mentzen: Nawrocki skłamał

Sławomir Mentzen opublikował na platformie X obszerny wpis, w którym po raz kolejny odniósł się do afery wokół mieszkania Karola Nawrockiego. Jego zdaniem prezes IPN "zrobił rzecz całkowicie obrzydliwą".

"Przejął mieszkanie od starszej i schorowanej osoby, nie płacąc za nie. Do tego skłamał u notariusza, że zapłacił, zmusił też do kłamstwa sprzedającego mieszkanie. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak coś takiego może być akceptowalne dla kogoś z jakąkolwiek wrażliwością społeczną. Tymczasem cały PiS tego broni. I to co godzinę w inny sposób, bo wersje obrony zmieniają się cały czas. Ale nie będę udawał, że nic się nie dzieje, nie będę bronił tego, co zrobił Nawrocki. Może u was w PiS, tak jak w PO, toleruje się dowolne świństwa, tylko dlatego, że zrobił je ktoś od was, ale to nie jest normalne" – napisał kandydat Konfederacji na prezydenta.

"Jestem teraz atakowany, bo mówienie o tym, jak Nawrocki zdobył mieszkanie, jest wbrew interesowi Polski, bo działa na korzyść Trzaskowskiego. Nie można mówić prawdy, bo to szkodzi Polsce. Nie można mówić prawdy, bo to pomaga Tuskowi. Całą kampanię atakowałem Trzaskowskiego i Tuska. Bo sobie na to zasłużyli. Oszczędzałem Nawrockiego, pomimo tego, że nie wydawał się najlepiej wybranym kandydatem. Ale są pewne granice, które Nawrocki, a wy razem z nim, przekroczyliście. I nie dam sobie wmówić, że tolerowanie obrzydliwych rzeczy jest dobre dla Polski" – podkreślił Mentzen.

Hołownia: Mentzen powinien wyjaśnić kilka kwestii

Do słów Sławomira Mentzena odniósł się na konferencji prasowej marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

– Przede wszystkim pan Sławomir Mentzen powinien nam wyjaśnić parę kwestii ze swojego życia, być może niekoniecznie dotyczących nieruchomości, ale np. tego, o czym dzisiaj w Sejmie mówił poseł Ćwik, jak to pan Mentzen wyprowadził akcje do fundacji rodzinnej, warte kilkanaście milionów złotych, a następnie sprzedał je przez fundację rodzinną, dzięki czemu uniknął prawie trzech milionów podatku, który musiałby zapłacić polskiemu państwu – powiedział kandydat Trzeciej Drogi na prezydenta.

Jak zaznaczył Hołownia, "to, że się jakiegoś staruszka nie zrobiło na mieszkanie, jeszcze wcale nie oznacza, że ma się charakter, którego wymagamy dzisiaj od tego, kto ma być Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nie może być cwaniakiem".

Jednocześnie marszałek Sejmu stwierdził, że Mentzen "nie jest najlepszy" w ekonomii. Lider Polski 2050 zaznaczył, że zapoznał się z analizą doktoratu kandydata Konfederacji.

– Mam wrażenie, że mimo że ja nie skończyłem studiów, bo się zająłem pracą na piątym roku, to moje prace semestralne były bardziej zaawansowane intelektualnie, niż jego doktorat – powiedział Szymon Hołownia.

