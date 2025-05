Panowie G: Nawrockosceptycy i szybsze odpalenie wunderwaffe

Martwią się tam szczególnie tym, że ci sami nawrockosceptycy w PiS, którzy po konwencji nabrali przekonania do kandydata, znów wrócili na pozycje sceptyczne.

Słyszeliśmy też, że panuje przekonanie, iż Karol Tadeusz, jak już zostanie prezydentem, to mocno się usamodzielni, o czym świadczyć ma fakt, że jest niechętnie nastawiony do rozmów w sprawie ewentualnego składu przyszłej kancelarii prezydenckiej. Wygląda więc na to, że dużym pałacem rządzić będą kadry z IPN.

A propos IPN. W centrali Instytutu przy ul. Kurtyki coraz powszechniej mówi się o tym, że Nawrocki jednak przeprowadzi się na Krakowskie Przedmieście. A wtedy na porządku stanie kwestia wyboru jego następcy.