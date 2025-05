Biejat: Musimy wprowadzić podatek katastralny

W piątek na dwa dni przed pierwszą turą wyborów prezydenckich kandydatka Lewicy na Magdalena Biejat gościła w Radio Zet, gdzie przypomniała zarys swojej prezydentury i niektóre poglądy.

Prowadząca zapytała m.in. o podatek katastralny, którego zwolenniczką – od trzeciego mieszkania – jest wicemarszałek Senatu. Biejat stoi na stanowisku, że podatek ten pozwala uruchomić mieszkania dla młodych ludzi, ponieważ zniechęca do traktowania mieszkań jako inwestycji.

Biejat: Musimy wprowadzić

– Chciałabym, żeby ten projekt jak najszybciej znalazł się w Sejmie i żebyśmy mogli rozmawiać nad konkretnymi rozwiązaniami – powiedziała Biejat. – Nie mam wątpliwości co do jednego – podatek katastralny musimy wprowadzić, bo dzisiaj mieszkania przez coraz większą liczbę ludzi są traktowane jako lokata. To bardzo bezpieczna lokata, ceny mieszkań rosną w tempie zatrważającym, coraz częściej jest tak, że nawet nie opłaca się ich wynajmować. Wystarczy włożyć w nie pieniądze i je trzymać – wyraziła swoją opinię. W rezultacie ceny rosną, mieszkania znikają z rynku i brakuje ich dla młodych ludzi.

Biejat powtórzyła wielokrotnie wyrażaną opinię, że zasób mieszkaniowy powinien być traktowany jako prawo do dachu nad głową. – Pieniądze, które ludzi dziś wkładają w te mieszkania, które powodują, że one znikają z rynku, powinny trafiać np. na inwestycje w naszą gospodarkę, w nasze start-upy, nasze firmy. Te mieszkania musimy uwolnić – zaapelowała polityk Lewicy. Jej zdaniem byłby to element uporządkowania rynku mieszkaniowego w Polsce.

– To nie jest przecież wymierzone w zwykłych ludzi, którzy mają mieszkanie po babci. Po babciu ma się jedno mieszkanie, a nie dwanaście – powiedziała Biejat.

Podatek katastralny

Przypomnijmy, że podatek katastralny to rodzaj podatku od nieruchomości, którego wysokość jest obliczana na podstawie wartości rynkowej danej nieruchomości, a nie jej powierzchni czy innych stałych parametrów. Patrząc na drastyczne ceny mieszkań w Polsce, łatwo policzyć, że taki podatek może być bardzo wysoki.

W Polsce nie obowiązuje podatek katastralny, tylko podatek od nieruchomości naliczany według stawek za metr kwadratowy, jednak co jakiś czas pewne kręgi wysuwają postulaty dotyczące wprowadzenia katastru.

Minister finansów Andrzej Domański zapewnił w marcu, że rząd nie prowadzi prac nad wprowadzeniem tego podatku.

Czytaj też:

Biejat mówi, że nie będzie się bała banków, ani deweloperówCzytaj też:

Biejat: Mi trochę wszystko jedno, czy ktoś uważa to za zabicie dziecka, czy nie