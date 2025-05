Nawrocki zwrócił się do Tuska. Postawił jasny warunek ws. debaty

Pracownia Ipsos przygotowała badanie dla trzech stacji telewizyjnych: TVP, TVN i Polsatu. Wynika z nich, że Rafał Trzaskowski zdobył 30,8 proc. głosów, podczas gdy na Karola Nawrockiego zagłosowało 29,1 proc. Polaków.

Nawrocki: Jedna, uczciwa debata

Nawrocki zaapelował do premiera, aby druga tura wyborów była uczciwa. Podkreślił, że angażowanie instytucji państwa do wyborów niszczy zaufanie obywateli do tychże instytucji. – Macie szanse ratować to w drugiej turze – mówił.

Kandydat zwrócił się do szefa rządu i swojego kontrkandydata ws. debaty.

– Chcę się zwrócić do premiera Tuska i Rafała Trzaskowskiego. Tak często mówicie, że pod polską flagą jest miejsce dla każdego Polaka. Wzywam więc do tego, by odbyła się jedna uczciwa debata prezydencka. A pod biało-czerwoną flagą jest miejsce dla

Telewizji Polskiej w likwidacji, TVN, Polsatu, Republiki, WPolsce i Trwam – mówił.

Nawrocki: Czas ratować Polskę

Kandydat popierany przez PiS stwierdził, że konieczne jest zwycięstwo w wyborach, żeby "nie domknął się monopol władzy". – Monopol jednego środowiska politycznego. Aby w Polsce nie było mono władzy – dodał. Polityk podkreślił, że różnica między nim a Trzaskowskim to "kosmetyczna różnica".

Następnie Nawrocki podkreślił, że Donald Tusk potrzebuje zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego. – Ja nie mam swojego szefa partyjnego, nazywam się Nawrocki, Karol Nawrocki. Wszystko, czego będę podejmował się, będę podejmował w imieniu Polek i Polaków – mówił.

Polityk zwrócił się też do Sławomira Mentzena. – Chcę zwrócić się do jednego z kandydatów, do Sławomira Mentzena. To czas na uratowanie Polski. Oboje chcemy Polski suwerennej, silnej, bogatej i bezpiecznej – mówił.

Wybory prezydenckie. Znamy wyniki

Zakończyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich. O godz. 21:00 poznaliśmy wyniki exit poll przygotowane przez pracownię Ipsos dla trzech stacji telewizyjnych: TVP, TVN i Polsatu.

Oto wyniki: Rafał Trzaskowski – 30,8 proc., Karol Nawrocki – 29,1 proc., Sławomir Mentzen – 15,4 proc., Grzegorz Braun – 6,2 proc., Adrian Zandberg – 5,2 proc., Szymon Hołownia – 4,8, Magdalena Biejat – 4,1 proc., Krzysztof Stanowski – 1,3 proc., Joanna Senyszyn – 1,3 proc., Marek Jakubiak – 0,8 proc., Artur Bartoszewicz – 0,5 proc., Maciej Maciak – 0,4 proc., Marek Woch – 0,1 proc.

