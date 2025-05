Korwin-Mikke: Można głosić hasła antyunijne i dostać parę procent głosów

Pierwsza tura wyborów prezydenckich za nami. Badanie exit poll Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu pokazało, że europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun zajął czwarte miejsce, uzyskując 6,2 proc. głosów. Tuż po północy pojawiły się sondażowe wyniki late poll – poparcie dla Brauna wzrosło do 6,3 proc.

Na oficjalne wyniki głosowania trzeba będzie najprawdopodobniej poczekać do poniedziałkowego wieczoru lub nawet nocy.

Korwin-Mikke o sukcesie "frontu antyunijnego"

– Ten werdykt to odczyt temperatury narodu polskiego. To było mierzenie i ważenie przed walką, którą szeroki front gaśnicowy stoczy z sukcesem idąc do najbliższych wyborów parlamentarnych. Szeroki front gaśnicowy musi wprowadzić do następnego parlamentu silną reprezentację polskiej prawicy – powiedział Grzegorz Braun podczas wieczoru wyborczego.

Janusz Korwin-Mikke, który wspierał Brauna podczas kampanii, stwierdził, że wynik lidera Korony to "konkret, na którym można coś budować". Jego zdaniem tegoroczne wybory prezydenckie pokazały, że "można głosić hasła antyunijne i dostać parę procent głosów, co do tej pory było trudne, bo Polacy wierzyli, że Unia coś im da". – Teraz ludzie stracili nadzieję, że Bruksela może być czymś dobrym. Również pan Nawrocki i Mentzen miał hasła bardzo wstrzemięźliwe. Widać, że, patrząc na łączny wynik trzech panów, że front antyunijny może być ponad 50-proc. – ocenił w rozmowie z "Wprost".

Korwin-Mikke oświadczył, że w drugiej turze wyborów prezydenckich na pewno nie zagłosuje na kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. – Nigdy w życiu. Każdy, byle nie on. Nawet sam diabeł, gdyby startował, dostałby mój głos – powiedział.

– Nie będę im doradzał, to dorośli ludzie, a nie chłopcy z piaskownicy – podkreślił szef partii KORWiN, pytany o to, czy Braun i Mentzen powinni przekazać swoje poparcie Nawrockiemu.

