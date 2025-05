Wybory prezydenckie w Rumunii. Ogłoszono zwycięzcę

Według najnowszych danych rumuńskiej Centralnej Komisji Wyborczej przeliczono już 99,49 proc. głosów. Nikusor Dan otrzymał 53,90 proc. głosów, podczas gdy George Simion – 46,10 proc.

"To była bezprecedensowa mobilizacja, a zatem zwycięstwo należy do każdego z was. Do każdego Rumuna, który poszedł do urn, dał się usłyszeć i walczył o to, w co wierzy, o kraj, w którym chce i chce żyć. Od jutra zaczynamy odbudowę Rumunii. Zjednoczoną, uczciwą Rumunię, opartą na szacunku dla prawa i dla wszystkich ludzi” – napisał Dan na swoim koncie na platformie X.

Kim jest Dan

Dan urodził się 20 grudnia 1969 roku w mieście Feheras, w okręgu Braszów. W latach 1987 i 1988 zdobył złote medale na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej. Uzyskał tytuł doktora matematyki w École Normale Supérieure w Paryżu. Po powrocie do Rumunii założył Wyższą Szkołę Normalną w Bukareszcie i został aktywistą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

W 2015 roku założył platformę polityczną "Unia na rzecz Zbawienia Bukaresztu”, która później przekształciła się w partię "Unia na rzecz Zbawienia Rumunii”. W 2020 roku został wybrany na burmistrza Bukaresztu. W 2024 roku został ponownie wybrany na to stanowisko.

Nikushor Dan, w przeciwieństwie do swojego przeciwnika George'a Simiona, konsekwentnie opowiadał się za wsparciem Ukrainy w wojnie przeciwko Rosji. W kwietniu oświadczył, że wojna ta ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Rumunii i Mołdawii, podkreślając potrzebę dalszej pomocy wojskowej dla Kijowa.

W swojej kampanii wyborczej Dan podkreślał znaczenie zacieśniania więzi z Unią Europejską i NATO, a także zwiększenia wydatków na obronność w celu przeciwdziałania wpływom Rosji w regionie.

George Simion w opublikowanym w mediach społecznościowych filmie uznał swoją porażkę.

Czytaj też:

Simion u prezydenta Dudy. Wiadomo, o czym rozmawialiCzytaj też:

Kandydat na prezydenta Rumunii poparł Nawrockiego. Tusk: Rosja się cieszy