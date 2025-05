"Arcydzieło Trzaskowskiego". Stanowski: Platforma zrobiła z Mentzena breloczek do kluczy

Wczorajsze wyjście Sławomira Mentzena na piwo z Rafałem Trzaskowskim i Radosławem Sikorskim wywołało prawdziwą burzę w sieci. Zadowolenia z sytuacji nie krył sam premier Donald Tusk, który zamieścił film z piwa w sieci z dopiskiem "na zdrowie". Lidera Konfederacji krytykuje prawicowy elektorat, również część dziennikarzy wskazuje, że polityk mógł popełnić poważny błąd wczorajszym wyjściem.

Stanowski o Mentzenie. Padły mocne słowa

Prawdopodobnie najmocniejszy komentarz w tej sprawie zamieścił dziennikarz Krzysztof Stanowski. Były kandydat na prezydenta Polski napisał, że Mentzen "stał się memem" i "breloczkiem do kluczy" Platformy Obywatelskiej.

"Jak w jeden dzień stać się memem – takie wykłady już niedługo będzie mógł prowadzić dotychczasowy specjalista od robienia memów, Sławomir Mentzen. Oczywiście tego rodzaju działalność, wykłady z bycia memem, będzie mógł rozpocząć, gdy już przestanie wypierać, że się memem stał i zaakceptuje rzeczywistość" – napisał dziennikarz na swoim koncie na platformie X.

Stanowski stwierdził, że "na ostatniej prostej kampanii prezydenckiej Platforma Obywatelska weszła w posiadanie Sławomira Mentzena". Z tego powodu w PO musi panować "niezły ubaw", a lider Konfederacji "dał się rozegrać jak dziecko".

"Okazało się, że może się z Platformą nie zgadzać w niczym, może w zasadzie widzieć w Platformie zdrajców i złodziei, ale jednego nie może jej odmówić: piwa. Kiedy tylko ktoś powie Mentzenowi, że można się z nim napić piwa, to on nie pyta, w jakim celu? Nie pyta, czy powinien? Nie pyta, czy on sam za moment nie stanie się kampanijnym gadżetem? On pyta: lager czy pszeniczne?" – pisze dalej Stanowski i stwierdza: "Platforma zrobiła z Mentzena breloczek do kluczy. Pojechali do Torunia, skąd mieli wrócić na tarczy, a wrócili z tarczą i Mentzenem jako breloczkiem do kluczy".

